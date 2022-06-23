Haberler Yaşam Haberleri Haziran ayı enflasyon verisi oranı ne olur, ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE Enflasyon verisi beklenti anketi sonuçlandı 2022!
Giriş Tarihi: 23.6.2022 13:45

Haziran ayı enflasyon verisi oranı ne olur, ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE Enflasyon verisi beklenti anketi sonuçlandı 2022!

Haziran ayı enflasyon verisi oranı ne olur, ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE Enflasyon verisi beklenti anketi sonuçlandı 2022!

Emekli ve memur zamlarında önemli bir rol oynayan enflasyon oranı Haziran verisi için gözler şimdi TÜİK’te. 2022 Temmuz zammına kısa süre kala milyonların gündeminde bu açıklama yer alıyor. Bu noktada ise “Haziran enflasyon oranı ne olur, ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Ekonomistlerin katılımı ile beklenti anketleri geçtiğimiz günlerde sonuçlanmıştı. Buna göre; Haziran ayı beklentisi yüzde 3,77 olarak kayıtlara geçti. Peki, 2022 Haziran ayı enflasyon verisi oranı ne olur, ne zaman açıklanacak? İşte konuya dair detaylar...

2022 Haziran ayı enflasyon verisi netleşiyor. Emekli ve memur zamlarında belirleyici olan bu rakamla ilgili olarak detaylar son dönemde araştırma konusu haline geliyor ki Merkez Bankası da 50 ekonomistin katılımı ile beklenti anketi sonuçlarını paylaştı. Hal böyleyken ise "Haziran enflasyon oranı ne olur, ne zaman açıklanacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. 2022 haziran ayı enflasyon oranı 4 Temmuz Pazartesi günü TÜİK tarafından saat 10.00'u gösterdiğinde açıklanacak. İşte beklentiler ve detaylar...

ENFLASYON BEKLENTİSİ HAZİRAN 2022

Merkez Bankası Haziran ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Merkez Bankası'nın 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği Haziran ayına ilişkin enflasyon beklenti anketi sonuçlarında rakamlar paylaşıldı.

Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak kayıtlara geçti. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 64,59 oldu.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 haziran ayı enflasyon oranı 4 Temmuz Pazartesi günü TÜİK tarafından saat 10.00'u gösterdiğinde açıklanacak.

6 aylık veri kesinleşerek memur ve emekli zammı ortaya çıkacak.

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE OLMUŞTU?

TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayında enflasyon oranı aylık bazda yüzde 2,98 yıllık bazda ise yüzde 73,50 olarak gerçekleşti. Kira artış oranı için belirleyici olan on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 39,33 oldu. Bu rakam Haziran ayı kira artış oranı olarak kayıtlara geçti.

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Haziran ayı enflasyon verisi oranı ne olur, ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE Enflasyon verisi beklenti anketi sonuçlandı 2022!
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