Haziranda daha da rahatlarız

Sağlık kuruluşlarıve toplu ulaşımda, günlük Kovid-19vakaları 1000'in altına düşene kadarmaske takma zorunluluğu devamedecek. Özellikle son bir aydır vakasayılarında anlamlı bir düşüş yaşanıyor.Hastaneye, yoğun bakıma ihtiyaçyok denecek kadar az. Haziran itibarıylagünlük vaka sayılarının 1000'inaltına düşeceğini düşünüyorum. Yanihaziran sonundan itibaren daha darahatlayacağız. Önümüzdeki eylülekimaylarında hastalığa ait birtakımbelirtiler tekrar ortaya çıkabilir amaendemik olarak belli alanlarda görülür,tedavi edilebilir olur. O noktadada zaten endemi çok uzun yıllardevam edecek bir durumdur.