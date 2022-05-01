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Giriş Tarihi: 1.5.2022

Haziranda daha da rahatlarız

AA
Haziranda daha da rahatlarız
26 Nisan'da maske serbestisi kararıyla son toplantısını yapan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan: Sağlık kuruluşları ve toplu ulaşımda, günlük Kovid-19 vakaları 1000'in altına düşene kadar maske takma zorunluluğu devam edecek. Özellikle son bir aydır vaka sayılarında anlamlı bir düşüş yaşanıyor. Hastaneye, yoğun bakıma ihtiyaç yok denecek kadar az. Haziran itibarıyla günlük vaka sayılarının 1000'in altına düşeceğini düşünüyorum. Yani haziran sonundan itibaren daha da rahatlayacağız. Önümüzdeki eylülekim aylarında hastalığa ait birtakım belirtiler tekrar ortaya çıkabilir ama endemik olarak belli alanlarda görülür, tedavi edilebilir olur. O noktada da zaten endemi çok uzun yıllar devam edecek bir durumdur.

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Haziranda daha da rahatlarız
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