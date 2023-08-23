HDP binasının önündeki evlat nöbeti devam ediyor

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü. HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Oğlunun 7 yıl önce kandırılarak dağa kaçırıldığını ifade eden Şemsettin Özcan, "7 yıldır HDP'nin önünde bekliyorum. HDP benim çocuğumu vermeyene kadar bir yere gitmiyorum. 4 yıldır HDP'nin önünde eylemimi sürdürüyorum. Çocuklara sesleniyorum, eğer beni duyuyorlarsa gelip teslim olsunlar. Orada size hiçbir şey vermiyorlar. Orada size bir fayda yoktur. Gelin burada kalemle oynayın, orada silahla oynamayın. Sizin ne işiniz var silahla. Onların çocukları nerede okuyor, bizim çocuklar nerede. Sonuna kadar HDP'nin önünde eylemimiz sürdüreceğiz. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. HDP çocuklarımızı götürüp PKK'ya veriyor, PKK da çocuklarımızı başka yere satıyorlar. Biz çocuklarımızı istiyoruz ve eylemimizi sonuna kadar devam ettireceğiz" dedi.

HDP'ye ve ona destek verenlere beddua eden acılı baba Şemsettin Özcan şöyle konuştu, "HDP'ye kim destek veriyorsa, Allah belalarını versin. Bizim başımıza ne gelmişse onların başına da gelsin. Niye HDP'ye destek veriyorsunuz. Biz çocuklarımızı PKK için büyüttük. PKK, HDP için değil, okul okumaları için onları büyüttük. Okulda çocuklarımızı alıp götürdüler. Muş'ta da, Diyarbakır'da da eylemimiz devam ettireceğiz. Bu Kürtlük davası değil. Bu başka bir şeydir. Dağda bir genç kalana kadar buradan ayrılmıyorum. PKK'ya da HDP'ye de lanet olsun. Bunlar bizden ne istiyorlar. Onların çocukları nerede, bizim çocuklarımız nerede."

8 yıl önce oğlu kaçırılan Naciye Sönmezyıldız ise, oğluna seslenerek gelip teslim olmasını istedi. Oğluna hasret kaldığını ifade eden Naciye Sönmezyıldız, "Osman, benim sesimi nerede duyuyorsa, bir telefon açsın. Ona hasret kaldım. Gece gündüz gözümün önünden gitmiyor. 15 yaşında çocuktu, onu kandırıp götürdüler. Ben oğlumu istiyorum. Eğer beni duyuyorsa ve bizi seviyorsan geri dön. Devlet şefkatlidir. Çocuğumu HDP'den istiyorum. HDP, çocukları kandırdı. Tam 8 yıl oldu çocuğuma hasretim" şeklinde konuştu.