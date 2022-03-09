HDP-CHP işbirliğine tepki gösterip AK Parti’ye geçtiler

Diyarbakır ve bölgede AK Parti'ye farklı partilerden katılımlar devam ediyor. Merkez Bağlar ilçesine bağlı Tellikaya Mahallesi ve mezralarında yaşayan 500'den fazla vatandaş, hem AK Parti'li Bağlar Belediyesi'nden duydukları memnuniyeti hem de bölgede geliştirilmek istenen HDP-CHP ortaklığına tepki göstererek AK Parti'ye geçme kararı aldı.

Karacadağ bölgesinde yer alan merkezden 30 kilometre uzaklıktaki mahallede düzenlenen katılım törenine olumsuz hava koşullarına rağmen ilgi büyük oldu.

AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi, İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Suna Kepolu Ataman, İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmed Mahsum Melikoğlu, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Ahmet Maruf Demir ve beraberlerindeki kalabalık grubu muhtar Abit Budak ve vatandaşlar karşıladı.

Samimi bir ortamda geçen buluşmada partiye katılım için mini bir tören düzenlendi. Mahalle muhtarı Abit Budak, Bağlar Belediyesi'nin hizmetlerinden çok memnun olduklarını, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve belediye birimlerinin her zaman ve her koşulda yanlarında olduğunu ifade etti. Daha önce görmedikleri hizmeti bu dönemde gördüklerini anlatarak memnuniyetlerini aktaran vatandaşlar, CHP'nin tarih boyunca bölge halkı ve Kürtlere zulüm ettiğini, şimdi CHP ile HDP arasında ortaklık kurulmasından rahatsızlık duyduklarını ifade ederek bu yüzden hizmet adresi olarak gördükleri AK Parti'ye geçme kararı aldıklarını söylediler.

Partiye yönelik büyük bir teveccüh olduğunu anlatan AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, vatandaşlara teşekkür etti. İlk günkü heyecan ve coşku ile çözümün adresi olduklarını kaydeden Başkan Aydın, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti iktidarları olarak Diyarbakır'da çok büyük bir değişim ve dönüşüme imza atıyoruz. Bir yandan da Bağlar Belediyemiz inanılmaz güzel bir hizmet siyasetini sürdürüyor ve vatandaşlarımızın tüm beklentilerini karşılıyor. Bizler de teşkilatlar olarak bu hizmet siyasetini, gönül siyaseti ile taçlandırmaya gayret ediyoruz. Bölgedeki kürt kardeşlerimiz her şeyin farkında. Kendilerini temsil ettiğini iddia eden HDP'nin, CHP ve onun genel başkanı Kılıçdaroğlu ile nasıl bir birliktelik içerisinde olduğunun farkındalar. Öte yandan CHP'nin, Kürtleri sadece bir oy pusulasından ibaret gördüğünü biliyor ve CHP'nin bu topraklardaki tüm kötülüklerin anası olduğunu da unutmuyorlar. Bugün aramıza katılan kardeşlerimiz ile birlikte Ak Parti ailesini daha da büyütmüş olduk. 18 Haziran 2023'teki tarihin en önemli seçimine zafer yürüyüşümüze emin adımlarla yürüyoruz."

"MİLLETİMİZ CUMHURBAŞKANIMIZI VE PARTİMİZİ AYRI SEVİYOR"

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, göreve geldiklerinde 20 yıl boyunca hizmetten mahrum bırakılmış ve ihmal edilmiş bir Bağlar devraldıklarına dikkat çekerek 3 yılda büyük bir değişime imza atarak bölge halkının güvenini kazandıklarını ifade etti.

Teveccühlerinden dolayı vatandaşlara teşekkür eden Beyoğlu, "Biz onlara belediye başkanlığı değil, hizmetkarlık yaptık. Her koşul ve şart altında hiçbir mazeret ve ayrım yapmadan taleplerini dinleyerek çözüm üretmeye çalıştık. Kırsal bölgelerimizde bir hizmet şahlanışını hep beraber gerçekleştirdik. Cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma hamlesini gerçekleştiren ve aynı zamanda zihniyet değişimini hayata geçirerek milletimizin makus talihine değiştiren Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partimize olan teveccühlerinden ,desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Milletin kaynaklarını milletin hizmetinde değerlendirince işte bu güzellikler yaşanıyor. Bize bu necip millletin hizmetkarı olma imkanını bahşettiği için yüce rabbime sonsuz hamd ediyoruz." dedi.

Daha sonra rozetleri takılan vatandaşların partiye katılımı sağlandı.