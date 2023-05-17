HDP, Kılıçdaroğlu’ndan vazgeçmiyor! İkinci turda da destekleme kararı aldı

İKİNCİ TURDA DA DESTEK KILIÇDAROĞLU'NA

HDP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Seçimlerini ilk turunda kazanmasına imkan vermediğimiz rejime, ikinci turda kaybettirme kararlılığımız sürmektedir. Önümüzdeki on bir günlük süreçte, bize nefes ve can veren halklarımızın mücadele azmi ile yolumuza devam edeceğiz ve mutlaka kazanacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci turunu muhteşem bir son ve yeni bir başlangıç yapma fırsatı elimizdedir."