HDP, Kılıçdaroğlu’ndan vazgeçmiyor! İkinci turda da destekleme kararı aldı

HDP, 14 Mayıs seçimleri sonrası yaptıkları ilk MYK toplantısı sonrası, ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.
BU DEFA TAKTİK DEĞİŞTİRİYORLAR
HDP, 14 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi, 28 Mayıs seçimlerinde de 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. Destek kararı HDP'nin paravan partisi Yeşil Sol Parti'nin MYK toplantısında yeniden alındı.
İKİNCİ TURDA DA DESTEK KILIÇDAROĞLU'NA
HDP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Seçimlerini ilk turunda kazanmasına imkan vermediğimiz rejime, ikinci turda kaybettirme kararlılığımız sürmektedir. Önümüzdeki on bir günlük süreçte, bize nefes ve can veren halklarımızın mücadele azmi ile yolumuza devam edeceğiz ve mutlaka kazanacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci turunu muhteşem bir son ve yeni bir başlangıç yapma fırsatı elimizdedir."