Haberler Yaşam Haberleri HDP, Kılıçdaroğlu’ndan vazgeçmiyor! İkinci turda da destekleme kararı aldı
Giriş Tarihi: 17.5.2023 15:44 Son Güncelleme: 17.5.2023 16:21

HDP, Kılıçdaroğlu’ndan vazgeçmiyor! İkinci turda da destekleme kararı aldı

HDP’nin paravan partisi Yeşil Sol Parti, seçim sonrası ilk MYK toplantısını gerçekleştirdi. HDP, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda da 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldı.

SABAH
HDP, Kılıçdaroğlu’ndan vazgeçmiyor! İkinci turda da destekleme kararı aldı

HDP, 14 Mayıs seçimleri sonrası yaptıkları ilk MYK toplantısı sonrası, ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

BU DEFA TAKTİK DEĞİŞTİRİYORLAR

HDP, 14 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi, 28 Mayıs seçimlerinde de 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. Destek kararı HDP'nin paravan partisi Yeşil Sol Parti'nin MYK toplantısında yeniden alındı.

Öte yandan HDP'nin bu turda taktik değiştireceği, kalabalık mitinglerin tepki çektiği anlaşıldığı ve milliyetçi tabanda rahatsızlık oluşturduğu için daha ufak çaplı toplantılar yaparak Kılıçdaroğlu'na destek isteyecekleri öğrenildi.

İKİNCİ TURDA DA DESTEK KILIÇDAROĞLU'NA

HDP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Seçimlerini ilk turunda kazanmasına imkan vermediğimiz rejime, ikinci turda kaybettirme kararlılığımız sürmektedir. Önümüzdeki on bir günlük süreçte, bize nefes ve can veren halklarımızın mücadele azmi ile yolumuza devam edeceğiz ve mutlaka kazanacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci turunu muhteşem bir son ve yeni bir başlangıç yapma fırsatı elimizdedir."

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HDP, Kılıçdaroğlu’ndan vazgeçmiyor! İkinci turda da destekleme kararı aldı
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