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Giriş Tarihi: 10.1.2022 13:55

HDP mitinginde terör örgütü PKK'yı öven zanlı yakalandı

İHA
HDP mitinginde terör örgütü PKK’yı öven zanlı yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün düzenlenen HDP'nin miting dağılımı sırasında terör örgütü PKK'yı övücü sloganlar atan zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanında dün düzenlenen HDP mitinginde polis ekiplerinin güvenlik tedbirleri sırasında alana girmek isteyen şahıslara detaylı üst araması yapıldı. Aramalar sırasında polis ekipleri, D.B. isimli şahsın davranışlarından şüphelendi.

Şahsın üzerinde yapılan aramada 6,3 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Aynı zamanda, mitingin dağılımı sırasında alan dışına çıkan kalabalık grup içerisinden terör örgütü PKK'yı övücü sloganlar attığı belirlenen S.N. isimli şahıs da gözaltına alındı. Şüphelinin, daha öncede benzer konulardan kaydı bulunduğu tespit edildi.

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HDP mitinginde terör örgütü PKK'yı öven zanlı yakalandı
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