HDP önünde eylem yapan anneler, Taksim’deki terör saldırısını kınadı

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi. HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, evlatlarına teslim olmaları için çağrı yaptı. Aileler ise İstanbul'daki terör saldırısını kınadı.

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan HDP'nin kapatılmasını istedi.

Terörün her zamanki gibi kirli yüzünü gösterdiğini ifade eden Koçhan, şöyle konuştu: "(İstanbul'daki patlama)Ne kadar insanımız öldü. Biz onlar gibi korkak değiliz. Biz korkakla iş görmeyiz. Birimiz ölse, binimiz geliriz. Bizi hiç korkutmasınlar. Biz onlar gibi kalleşçe, gizli iş yapmıyoruz, yaparsak doğrudan yaparız. Evlatlarımızı versinler. Ölenlerin akrabalarına baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımız var ve 6 kişi öldü. Eylemi terör yaptı, HDP'de onlara arka verdi. PKK'dan, HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Sakın demesinler 'bizden korkuyorlar' diye. Bir çocuğumuz dağda kalana kadar eyleme devam edeceğiz"

Ağabeyi için eyleme katılan Cuma Teker de, ağabeyini 8 yıl önce HDP tarafından kaçırıldığını belirtti. Ağabeyine teslim ol çağrısında bulunan Teker, "Küçük çocuklar ölüyor. HDP'nin kalleş ve pis oyunları var. Milletvekilleri gidip dağda fotoğraf çekiyor, bizde burada ağabeylerimizi, kardeşlerimizi, çocuklarımızı bekliyoruz. Gelmelerini, teslim olmalarını istiyoruz. Ağabey, sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Ben ve annen hasta. Gelip teslim olmanı istiyoruz." dedi.

Baba Şemsettin Özcan da çocuğu için Diyarbakır ve Muş'ta 3 yıldır eylem yaptığını kaydetti. "HDP'yi lanetliyorum. HDP, PKK'ya destek veriyor, PKK'da gidip İstanbul'da, patlama yapıyor" diyen Özcan, şöyle konuştu: "Bunları kınıyoruz. Allah onların belalarını versin. Bu bayrağın altında yaşayan, bayrağa hainlik yapan şahıslar kim olursa olsun bu bayrağın altında kalmasın. Bayrağımıza hainlik yapan kim olursa olsun kabul etmiyoruz. Bayrağımıza hainlik yok. Biz biriz. Bunların hepsi HDP'nin oyunudur. HDP, Amerika ve PKK birdir. Bunların hiç farkı yoktur. İstiyoruz ki HDP'yi kapatsınlar. HDP olmazsa PKK bu kadar etkili olamaz. Eyleme devam ediyoruz. HDP'yi de, patlamayı da lanetliyoruz. Şehitlere başsağlığı diliyorum."