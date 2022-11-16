Haberler Yaşam Haberleri HDP önünde eylem yapan anneler, Taksim'deki terör saldırısını kınadı
Giriş Tarihi: 16.11.2022 13:38 Son Güncelleme: 16.11.2022 13:50

HDP önünde eylem yapan anneler, Taksim'deki terör saldırısını kınadı

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

MURAT YILDIRIM
HDP önünde eylem yapan anneler, Taksim’deki terör saldırısını kınadı

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi. HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.
Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, evlatlarına teslim olmaları için çağrı yaptı. Aileler ise İstanbul'daki terör saldırısını kınadı.

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan HDP'nin kapatılmasını istedi.
Terörün her zamanki gibi kirli yüzünü gösterdiğini ifade eden Koçhan, şöyle konuştu: "(İstanbul'daki patlama)Ne kadar insanımız öldü. Biz onlar gibi korkak değiliz. Biz korkakla iş görmeyiz. Birimiz ölse, binimiz geliriz. Bizi hiç korkutmasınlar. Biz onlar gibi kalleşçe, gizli iş yapmıyoruz, yaparsak doğrudan yaparız. Evlatlarımızı versinler. Ölenlerin akrabalarına baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımız var ve 6 kişi öldü. Eylemi terör yaptı, HDP'de onlara arka verdi. PKK'dan, HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Sakın demesinler 'bizden korkuyorlar' diye. Bir çocuğumuz dağda kalana kadar eyleme devam edeceğiz"

Ağabeyi için eyleme katılan Cuma Teker de, ağabeyini 8 yıl önce HDP tarafından kaçırıldığını belirtti. Ağabeyine teslim ol çağrısında bulunan Teker, "Küçük çocuklar ölüyor. HDP'nin kalleş ve pis oyunları var. Milletvekilleri gidip dağda fotoğraf çekiyor, bizde burada ağabeylerimizi, kardeşlerimizi, çocuklarımızı bekliyoruz. Gelmelerini, teslim olmalarını istiyoruz. Ağabey, sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Ben ve annen hasta. Gelip teslim olmanı istiyoruz." dedi.

Baba Şemsettin Özcan da çocuğu için Diyarbakır ve Muş'ta 3 yıldır eylem yaptığını kaydetti. "HDP'yi lanetliyorum. HDP, PKK'ya destek veriyor, PKK'da gidip İstanbul'da, patlama yapıyor" diyen Özcan, şöyle konuştu: "Bunları kınıyoruz. Allah onların belalarını versin. Bu bayrağın altında yaşayan, bayrağa hainlik yapan şahıslar kim olursa olsun bu bayrağın altında kalmasın. Bayrağımıza hainlik yapan kim olursa olsun kabul etmiyoruz. Bayrağımıza hainlik yok. Biz biriz. Bunların hepsi HDP'nin oyunudur. HDP, Amerika ve PKK birdir. Bunların hiç farkı yoktur. İstiyoruz ki HDP'yi kapatsınlar. HDP olmazsa PKK bu kadar etkili olamaz. Eyleme devam ediyoruz. HDP'yi de, patlamayı da lanetliyoruz. Şehitlere başsağlığı diliyorum."

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olan emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yöntemi
AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL: Motorine indirim geldi! Akaryakıta indirim sonrası il il benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar,?
EYT SON DURUM Emeklilikte Yaşa Takılanlar haberleri: Prime takılan olmayacak! 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları ne?
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den asgari ücret 2023 açıklaması: Çalışanların lehine yeni adımlar atılacak!
İl il TOKİ kura çekimi takvimi güncel 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl açıklanacak?
Benzin ve mazot fiyatı SON DAKİKA: Yeni indirim! Benzin ve motorin ne kadar kaç TL oldu? İşte İstanbul dahil akaryakıt fiyatları
EYT YASASI SON DAKİKA: İşte kısmi emeklilik formülü! Eksik primi olanlara toplu ödeme
İstiklal Caddesi'nde İYİ Parti heyetine tepki: Ayıptır, utanın...
SON DAKİKA: Taksim'deki teröristin elindeki 'Kırmızı Gül'ün sırrı çözüldü! İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Emekli zammı hesaplama 2023 ile emeklinin maaşı netleşiyor! SSK Bağ-kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı son durum 2023
ARKADAŞINA GÖNDER
HDP önünde eylem yapan anneler, Taksim'deki terör saldırısını kınadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA