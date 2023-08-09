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Giriş Tarihi: 9.8.2023 13:43 Son Güncelleme: 9.8.2023 14:01

HDP önündeki evlat nöbeti devam ediyor

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

MURAT YILDIRIM
HDP önündeki evlat nöbeti devam ediyor

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü. HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.
Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu. 4 yıldır eylem yaptıklarını ifade eden Gülbahar Teker, Diyarbakır'da ve Muş'ta eylem yaptıklarını hatırlattı ve eylemine devam edeceğini söyledi. Teker, "Bu lanetliler, çocuklarımızı bize versinler, artık yeter, anneler-babalar fazla ağlamasınlar. Biz mal-mülk istemiyoruz, çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarım yetimdir, kimsemiz yok. Gelip devlete teslim olsunlar" dedi.

Oğlu Mehmet Emin Teker'e seslenen Gülbahar Teker, "Sen gelmeyene kadar buradan bir yere gitmeyeceğim. Gel teslim ol. 8-9 yıldır senden haber alamıyorum. Korkma gel, herhangi bir ceza verilirse ben o cezayı çekmeye hazırım. Gel devlete teslim ol. Devlet hain değil, PKK haindir, lanetliler haindir. Bizden ne istiyorlar, çocuklarımızı bize versinler" şeklinde konuştu.

Çocuğundan 7 yıla yakın bir zamandan bu yana haber alamadığını dile getiren Şahinaz Özcan ise, "Çocuğumu HDP, PKK'dan istiyorum. HDP çocuğumu götürüp PKK'ya verdi. 7 yıldır herhangi bir haber alamıyoruz. Dağda bir çocuk kalana kadar biz buradayız. Oğluma sesleniyorum, gelsin devlete teslim olsun. Eğer devlete teslim olsaydı, cezaevinde bile olsa her hafta gelip oğlumu görürdüm. Şu anda herhangi bir haber alamıyorum, var mı, yok mu bilmiyorum. Ben çocuğumu HDP, PKK'dan istiyorum" şeklinde konuştu.

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HDP önündeki evlat nöbeti devam ediyor
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