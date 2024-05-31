HDP’li eski başkana PKK gözaltısı! Havalimanında yakalandı

Uçakla Bosna Hersek'e kaçmayı planladığı saptanan Betül Yaşar'ın kardeşi Yüksel Yaşar'ın kimlik bilgileriyle ve kendi fotoğrafıyla hazırlanmış sahte kimlik ve sahte pasaport ile dolaştığı, tanınmamak ve polislere yakalanmamak için ise Sabiha Gökçen Havalimanı'na başörtüsü takarak geldiği tespit edildi.

Gözaltına alınan Betül Yaşar yasal işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.