HDP’li Oya Ersoy’a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin’den yanıt

İSLAM, DEVLET VE MİLLET DÜŞMANLIĞI VAR!

HDP vekili Oya Ersoy'un TBMM'de yaptığı, İslam dinini ve Müslümanları hedef alan konuşması ve AK Parti iktidarına kullandığı 'gerici' ifadeleri Tokat Basını ile bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e soruldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Ak Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir ile birlikte akşam Tokat Hıdırlık Sosyal Tesislerinde basın mensupları ile bir araya geldi.

"BU İFADELERİN ORTAK BAŞLIĞI İSLAM, DEVLET VE MİLLET DÜŞMANLIĞI"

Özlem Zengin'e, HDP'li vekil Oya Ersoy'un TBMM kürsüsünde Osmanlı ve İslam dinine yönelik hakaret içeren sözleri soruldu. Bu ifadelerin tamamını bir kez daha duymaya bile tahammülünün olmadığını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, "Doğrusu hiç şaşırmıyorum. Neden şaşırmıyorum mesela hatırlıyorum Meclis'te Grup Başkan Vekili olduğum dönemde bir HDP'li Kadın milletvekili, HDP'li kadın milletvekillerinin farklı bir misyonu var. Konuşmalarına dikkat etmenizi rica ediyorum. Şöyle demişti kürsüden: 'Siz İslam soslu türbanlı soyguncularsınız' HDP'nin İzmir Kadın Milletvekili. Şimdi bu ifadelerin çok benzerlerini genel kurul'da ilk defa duymuyorum. Bu ifadelerin ortak bir başlığı var. Buna din düşmanlığı demeyeceğim kesinlikle bir İslam düşmanlığı. İslam ve devamında da bunu tamamlayan devlet ve millet düşmanlığı var. Çünkü bunları birbirinden ayıramazsınız" diye konuştu.



HDP'NİN KADIN MİLLETVEKİLLERİNİN ÜSLENDİĞİ ROLÜN ONLAR AÇISINDAN NE KADAR STRATEJİK OLDUĞUNU GÖRÜN



Meclis Genel Kurulu'nda o gün tansiyonun yükseldiği anlarda sıralara vurmaktan ellerinin şiştiğini söyleyen Özlem Zengin, o anları şöyle anlattı: " Mesela o gün o lafı işittiğimiz zaman ki o gün meclis genel kurulunu HDP'li Başkan Vekili yönetiyordu; bizim itirazlarımızı duymadığı için biz hep beraber sıralara vurduk vurduk… Hatta o gün elim şişmişti ve genel kurul ara verdi. Nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu anlamak için bu cümleler bunun için çok önemli. Bunlar içimizin yandığı noktalar. Bunları gördüğümde ben diyorum ki daha fazla çalışmalıyız. Onlara fırsat vermemeliyiz. Sadece onlara değil onlarla beraber siyaset yapmayı normalleştirenlere, seçim kazanmak adına bu anlayışla beraber açıktan ya da gizliden yan yana yürümeyi tercih edenlere karşıda bizim daha fazla çalışmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya ' Bunlara bırakılamaz'. Böyle bir anlayış karşısında bu ülkenin kendi dini değerlerini, bu devletin değerlerine, bu milletin kendi değerlerine milletin kürsüsünde böylesine haince konuşan insanlar karşısında bizim bunları hukuken engellemekten başka çaremiz yok. HDP'nin kadın milletvekillerinin üslendiği rolün ne kadar onlar açısından stratejik bir rol olduğunu hakikaten görmenizi rica ediyorum. Bu tarz konuşmaları direk onlar yapıyorlar. Bence hak ettiği kadar da gündem olmuyor. Bunları işittiğinizde ben kalbimden vurulmuş gibi hissediyorum. Ve ben bin 500 sene evvelden gelen dinimizle iftihar ediyoruz." dedi.

SAMSUN'DA ATATÜRK HEYKELİNE YAPILAN SALDIRIYI KINADI

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Atatürk Anıtı'na düzenlenen saldırıyla ilgili ise ak Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin, "Samsun'da Atatürk heykeline yapılan bu eylemi hasseten kınıyorum. O eylem de benim kalbimi acıtan bir konudur. Bugün keşke bizde gitseydik, bizde 'buradayız' deseydik. Bunu önemsiyorum, Atatürk'te bu ülkenin bir değeridir. Hiç kimsenin ona söz söylemesini de istemeyiz. Bu manada bakıldığı zaman bunun altında bir kasıt var mıdır? Savcılık bunu araştıracaktır. Bunun arkasında bir örgüt var mıdır, yoksa bireysel bir eylem midir? Bu bir bireysel eylem olsa bile insanları rahatsız etti. Rahatsız olmakta da haklılar. Bu manada bize düşen şey, hukuki manada yapılması gereken ne ise yapmaktır" ifadelerini kullandı.