HDP’li Sırrı Süreyya Önder’den Akşener’e ayar: Kazanacak adaysa sana ne ihtiyacı var?

İYİ Parti Lideri Meral Akşener dün katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili olarak 'Kazanacak adayı' işaret etti. Akşener ayrıca Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretine değinerek, "Bunu akıl eden kurmay zekadır. Sonuç, beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum. " dedi.
"BU MASA NOTER GÖREVİ İÇİN KURULMADI"
Kazanacak adayla gideceğiz ve birinci turda çıkacağız. Hala aynı yerdeyim. Millet İttifakı'nın kazanamama ihtimalini konuşmamız söz konusu değil. Benim bildiğim sayın Kılıçdaroğlu adayın ortak belirleneceğini kendi ilan etti. Sayın Bülent Kuşoğlu ile başlayan sözler var. Bu masanın sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kurulduğu yönünde ve bunu tekzip eden olmadı. Bu kabul gören bir durumsa o zaman rol icabı kurulmuş bir masa olur. Benim bilgim içinde bu masa noter görevi görmeyecek. Bizim arkadaşlarımızın görüşleri çarpıtılabiliyor. Sayın Cihan Paçacı bir beyanat verdi, yanlış anlaşılmış bir beyandı. Hatta yakın oldukları için sayın Kılıçdaroğlu'nu karşılama görevini Cihan ve Koray bey almıştı. Sonra Cihan bey istifa etti. Kemal bey istifasını istemedi, Cihan abi kendi istifa etti. Yanlış anlaşılmaya müsait bir şey çıkınca sonuç bu oldu. Cihan bey böyle bir şey yapmasaydı CHP ne yapacaktı acaba? Sayın Kuşoğlu'nun sözleri hala duruyor burada.
CHP'li Bülent Kuşoğlu'nun, altılı masanın Kılıçdaroğlu adaylığı için kurulduğunu betimleyen ve aday olmadığı takdirde masanın dağılacağına dair açıklamasına Meral Akşener'den tepki:— Sabah (@sabah) February 24, 2023
O zaman bu masa rol icabı kurulmuş olur. Bu masa noter görevi görmeyecek. pic.twitter.com/9vRnYkV2Mf
SIRRI SÜREYYA ÖNDER'DEN AKŞENER'E AYAR:
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili tartışmalar ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Kazanacak adayla seçime gideceğiz" açıklaması sorulan HDP'li Sırrı Süreyya Önder,"Saygı duymam gerekir. Biz onun içine müdahil olacak değiliz. Kendi ittifakımız var ve böyle sorunların hiçbirini yaşamıyoruz" dedi.
"O kendi iç tartışmaları, çirkin olur özensiz olur ama olgusal düzeyde bir laf edebilirim" diyen Önder, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"KAZANACAK ADAY" BİR LİDERİN EDECEĞİ SON LAF OLMALI
"Kazanacak aday bir siyasi liderin edeceği en son laf olmalı. İddianız şu olmalı: 'Biz şu adayda mutabık kalırız bu ilkeler ışığında ve onu kazandırırız'. Kazanacak aday dediniz mi seçmenin eşiğine gidecek yüz olmaz. Üniversiteyi bitiremedim ama Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde 2 yıl okudum. Siyaseten en son sarf edilecek laftır. Bu yönüyle sıkıntılı bir laf. Sayın Akşener deneyimli bir siyasetçi, niye buradan giriyor, anlamış değilim.
HDP'li Sırrı Süreyya Önder'den Akşener'e ayar: "Kazanacak adaysa sana ne ihtiyacı var?" | Video
"KAZANACAK ADAY TAYYİP ERDOĞAN, O ZAMAN GİT ONA ÇALIŞ"
Kazanacak adaysa sana ne ihtiyacı var, zaten kendi kendine kazanır. Kazanacak aday Recep Tayyip Erdoğan, o zaman git ona çalış. Bu siyaseten yanlış bir laf. Sayın Akşener'e saygısızlık etmek istemem ama Millet İttifakı'nın iç işleri de benim işim değil ama siyaseten sorunlu bir yaklaşımdır. Gerçekten sakil duruyor."