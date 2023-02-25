HDP’li Sırrı Süreyya Önder’den Akşener’e ayar: Kazanacak adaysa sana ne ihtiyacı var?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'DEN AKŞENER'E AYAR:



Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili tartışmalar ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Kazanacak adayla seçime gideceğiz" açıklaması sorulan HDP'li Sırrı Süreyya Önder,"Saygı duymam gerekir. Biz onun içine müdahil olacak değiliz. Kendi ittifakımız var ve böyle sorunların hiçbirini yaşamıyoruz" dedi.

"O kendi iç tartışmaları, çirkin olur özensiz olur ama olgusal düzeyde bir laf edebilirim" diyen Önder, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"KAZANACAK ADAY" BİR LİDERİN EDECEĞİ SON LAF OLMALI

"Kazanacak aday bir siyasi liderin edeceği en son laf olmalı. İddianız şu olmalı: 'Biz şu adayda mutabık kalırız bu ilkeler ışığında ve onu kazandırırız'. Kazanacak aday dediniz mi seçmenin eşiğine gidecek yüz olmaz. Üniversiteyi bitiremedim ama Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde 2 yıl okudum. Siyaseten en son sarf edilecek laftır. Bu yönüyle sıkıntılı bir laf. Sayın Akşener deneyimli bir siyasetçi, niye buradan giriyor, anlamış değilim.

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"KAZANACAK ADAY TAYYİP ERDOĞAN, O ZAMAN GİT ONA ÇALIŞ"

Kazanacak adaysa sana ne ihtiyacı var, zaten kendi kendine kazanır. Kazanacak aday Recep Tayyip Erdoğan, o zaman git ona çalış. Bu siyaseten yanlış bir laf. Sayın Akşener'e saygısızlık etmek istemem ama Millet İttifakı'nın iç işleri de benim işim değil ama siyaseten sorunlu bir yaklaşımdır. Gerçekten sakil duruyor."

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