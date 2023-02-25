Haberler Yaşam Haberleri HDP’li Sırrı Süreyya Önder’den Akşener’e ayar: Kazanacak adaysa sana ne ihtiyacı var?
Giriş Tarihi: 25.2.2023 15:42 Son Güncelleme: 25.2.2023 15:57

HDP’li Sırrı Süreyya Önder’den Akşener’e ayar: Kazanacak adaysa sana ne ihtiyacı var?

Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in 'kazanacak aday' çıkışıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Kazanacak adaysa sana ne ihtiyacı var, zaten kendi kendine kazanır. Kazanacak aday, Recep Tayyip Erdoğan o zaman git ona çalış, Sayın Akşener’e saygısızlık etmek istemem, Millet İttifakı’nın içişleri benim işim değil, ama bu yaklaşım siyaseten sorumlu..." dedi

HDP’li Sırrı Süreyya Önder’den Akşener’e ayar: Kazanacak adaysa sana ne ihtiyacı var?

İYİ Parti Lideri Meral Akşener dün katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili olarak 'Kazanacak adayı' işaret etti. Akşener ayrıca Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretine değinerek, "Bunu akıl eden kurmay zekadır. Sonuç, beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum. " dedi.

"BU MASA NOTER GÖREVİ İÇİN KURULMADI"

Kazanacak adayla gideceğiz ve birinci turda çıkacağız. Hala aynı yerdeyim. Millet İttifakı'nın kazanamama ihtimalini konuşmamız söz konusu değil. Benim bildiğim sayın Kılıçdaroğlu adayın ortak belirleneceğini kendi ilan etti. Sayın Bülent Kuşoğlu ile başlayan sözler var. Bu masanın sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kurulduğu yönünde ve bunu tekzip eden olmadı. Bu kabul gören bir durumsa o zaman rol icabı kurulmuş bir masa olur. Benim bilgim içinde bu masa noter görevi görmeyecek. Bizim arkadaşlarımızın görüşleri çarpıtılabiliyor. Sayın Cihan Paçacı bir beyanat verdi, yanlış anlaşılmış bir beyandı. Hatta yakın oldukları için sayın Kılıçdaroğlu'nu karşılama görevini Cihan ve Koray bey almıştı. Sonra Cihan bey istifa etti. Kemal bey istifasını istemedi, Cihan abi kendi istifa etti. Yanlış anlaşılmaya müsait bir şey çıkınca sonuç bu oldu. Cihan bey böyle bir şey yapmasaydı CHP ne yapacaktı acaba? Sayın Kuşoğlu'nun sözleri hala duruyor burada.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'DEN AKŞENER'E AYAR:

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili tartışmalar ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Kazanacak adayla seçime gideceğiz" açıklaması sorulan HDP'li Sırrı Süreyya Önder,"Saygı duymam gerekir. Biz onun içine müdahil olacak değiliz. Kendi ittifakımız var ve böyle sorunların hiçbirini yaşamıyoruz" dedi.

"O kendi iç tartışmaları, çirkin olur özensiz olur ama olgusal düzeyde bir laf edebilirim" diyen Önder, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"KAZANACAK ADAY" BİR LİDERİN EDECEĞİ SON LAF OLMALI

"Kazanacak aday bir siyasi liderin edeceği en son laf olmalı. İddianız şu olmalı: 'Biz şu adayda mutabık kalırız bu ilkeler ışığında ve onu kazandırırız'. Kazanacak aday dediniz mi seçmenin eşiğine gidecek yüz olmaz. Üniversiteyi bitiremedim ama Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde 2 yıl okudum. Siyaseten en son sarf edilecek laftır. Bu yönüyle sıkıntılı bir laf. Sayın Akşener deneyimli bir siyasetçi, niye buradan giriyor, anlamış değilim.

HDP'li Sırrı Süreyya Önder'den Akşener'e ayar: "Kazanacak adaysa sana ne ihtiyacı var?" | Video

"KAZANACAK ADAY TAYYİP ERDOĞAN, O ZAMAN GİT ONA ÇALIŞ"

Kazanacak adaysa sana ne ihtiyacı var, zaten kendi kendine kazanır. Kazanacak aday Recep Tayyip Erdoğan, o zaman git ona çalış. Bu siyaseten yanlış bir laf. Sayın Akşener'e saygısızlık etmek istemem ama Millet İttifakı'nın iç işleri de benim işim değil ama siyaseten sorunlu bir yaklaşımdır. Gerçekten sakil duruyor."

6’lı masada kılıçlar çekildi! Akşener'den Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler: 'Bu masa noter görevi görmeyecek' Fay hatları üzerine kurulu masa Deprem provokatörü Kılıçdaroğlu! CHP'li Okuyan 'Akşener sokağa çıkamaz' demişti: İYİ Parti'den bomba iddialara 'sessizlik' çağrısı

ARKADAŞINA GÖNDER
HDP’li Sırrı Süreyya Önder’den Akşener’e ayar: Kazanacak adaysa sana ne ihtiyacı var?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA