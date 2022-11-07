HDP’yi şehit ismi bile rahatsız ediyor

Mersin'de Akdeniz Belediye Meclisi Kasım ayı birinci birleşiminde bir kez daha HDP'li meclis üyelerinin şehit saygısızlığı yaşandı.

Nusratiye, Mahallesi 5110 Sokakta bulunan bir parka Tece Polisevinde PKK'lı teröristlerle kahramanca çatışarak şehit olan polis memuru Sedat Gezer adının verilmesi ile ilgili maddenin oylamasında, AK Parti, MHP, CHP ve bağımsız üyeler kabul için el kaldırırken, HDP'li üyeler, "Biz, el kaldıramıyoruz" diyerek, çekimser oy kullandılar.

HDP"YE RAĞMEN

HDP'nin bu tutumuna rağmen diğer üyelerin oylarıyla Kahraman Şehit Sedat Gezer'in ismi Nusratiye Mahallesindeki parka verildi.

DAHA ÖNCE DE EREN BÜLBÜL'ÜN İSMİNE KARŞI ÇIKMIŞLARDI

Öte yandan, daha öncede yine Akdeniz Belediye Meclisinde şiddetli tartışmalar yaşanmasına neden olan ve ülke gündeminde de yer bularak, yoğun tepkiler çeken bir olay yaşanmıştı. O süreçte Huzurkent'te bir parka, "İyi ki varsın Eren, Şehit Eren Bülbül" ismi verilmek istenmiş, HDP ve bazı CHP'li üyeler, şiddetle karşı çıkmışlardı.

HDP'nin bu tutumuna rağmen diğer üyelerin oylarıyla Kahraman Şehit Sedat Gezer'in ismi Nusratiye Mahallesindeki parka verildi.