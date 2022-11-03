‘Health Türkiye’ markasına parmak ısırtan tanıtım

Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında, Sağlık Bakanlığı'nın ilgili kamu şirketi Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) tarafından geliştirilen sağlık hizmetleri markası "Health Türkiye"nin tanıtımı yapıldı. Sağlık Bakanlığı'nın Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıda konuşan USHAŞ Sağlık Turizmi Sektörel İşbirliği ve Projeler Sorumlusu Mehmet Karakaya, Türkiye'nin uluslararası sağlık hizmetleri alanında da en çok tercih edilen ülkelerden birisi olması için kamu-özel tüm sektörü kapsayan "Health Türkiye" markasının oluşturulduğunu ifade etti. Karakaya, "Health Türkiye çatı markası ile ülkemizin güçlü sağlık sisteminin ve bu sistemi oluşturan kamu-özel tüm paydaşların uluslararası alanda etkin bir şekilde tanıtılması amaçlanmaktadır" dedi. "Health Türkiye" web platformuna ilişkin bilgi veren Karakaya, platformun Türk sağlık sisteminin, sağlık tesislerinin ve Türkiye'nin tanıtımını kapsayan bir sağlık turizmi portalı olarak faaliyet gösterdiğini söyleyerek "Platform İngilizce, Arapça, Rusça ve Fransızca olarak 4 dilde hizmet vermektedir. Uluslararası sağlık turistlerinin aradıkları tedavi hakkında bilgiye ulaşabilecekleri makine öğrenmesi tabanlı arama motoru altyapısı sağlanmıştır" dedi.USHAŞ Sağlık Turizmi Yetkilendirme ve Denetim Müdürü Behiye Çeliker de çağrı merkeziyle "6 dilde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunuluyor" dedi. USHAŞ Akademi Proje Koordinatörü Ebru Aydın ise "USHAŞ Akademini Health Türkiye çatı markası altında akademik desteği sağlamak üzere kuruldu. Sanal gerçeklikle birlikte artırılmış gerçekliği de bünyesinde bulunduran karma gerçeklikle bütünleşen VR teknolojisini de kullanmayı hedefliyoruz. USHAŞ Akademi sağlık eğitiminin ana lokasyonu haline gelerek, değer katan bir akademi olma yolunda ilerliyor" dedi.