Hedef boğulma olaylarını en aza indirmek

Adana'da özellikle yaz aylarında sulama kanallarında yaşanan boğulma olaylarını en aza indirmek ve çocukları güvenli ortamlarda sporla buluşturmak isteyen Yüreğir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, çocuklara ve gençlere yönelik yüzme kursu veriyor.

Atakent Mahallesi Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi ve Kapalı Yüzme Havuzu ile Kışla Mahallesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda verilen yüzme kursuna çocuklar ve gençler ücretsiz olarak katılabiliyor.

Hijyenik ortamda uzman eğitmenler tarafından verilen kurslar hafta içi ve hafta sonu olmak üzere yılın 12 ayı devam ediyor. Her iki yüzme havuzunda yüzme bilen çocukların çeşitli stillerde kendilerini geliştirmelerine yönelik başlatılan teknik kurslar geleceğin yıldız sporcularını yetiştiriyor.

Yüzme bilen bay - bayan yetişkinler ise haftanın belirli gün ve saatlerinde havuzdan yararlanabilirken faaliyetlerle ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar belediyenin havuzlarına bizzat başvurabildikleri gibi 444 80 44 çağrı merkezinden veya 0322 502 92 17 numaralı telefon hattından iletişime geçerek bilgi alabiliyor.

7'den 70'e herkesi spor tesislerine beklediklerini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Ertuğrul Gazi Spor Kompleksimiz ve Kışla Tesisimizde bulunan yarı olimpik yüzme havuzlarımız 4 mevsim hemşehrilerimizin hizmetinde. Yüreğir Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanındayız" dedi.