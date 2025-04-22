Konya İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde 2017 yılında başlatılan 'İlk Adım Ebe Gebe Okulu' projesi ülke genelinde yayılmaya devam ediyor. Pilot il olarak Konya'da hayata geçirilen 'İlk Adım Ebe Gebe Okulu' projesinin açılışını Emine Erdoğan gerçekleştirmişti. Gebe Okulu görevlileri, geçtiğimiz hafta İstanbul'da Şule Yüksel Şenler Vakfı'nda anne adaylarına ve eşlerine yönelik eğitimler verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın başkanlığını yaptığı, Emine Erdoğan'ın da onursal başkanı olduğu Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından anne-baba adaylarına ücretsiz doğuma hazırlık eğitimleri ile olumlu anne babalık eğitimleri verildi. Projedeki hedef 'Güçlü aile güçlü Türkiye'.