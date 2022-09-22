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Giriş Tarihi: 23.9.2022

Hedef, tüm afet risklerini en aza indirmek

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Hedef, tüm afet risklerini en aza indirmek
İstanbul'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında İl Afet Risk Azaltma Planı-Hazırlık ve İzleme Süreci Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Şehrimizin geleceği adına tarihi bir adım attık ve İRAP hazırlık çalışmalarımıza başladık. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 2 çalıştay ve 112 toplantı sonucunda; ilimizin mevcut durumdaki güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatları ve tehditleri ele aldık. İstanbul'umuzun afet öncesindeki muhtemel risk ve tehlikelerini değerlendirdik. Hedeflerimizi, eylemlerimizi ve bu eylemlerden sorumlu kurumlarımızı belirledik. Kendimize, şehrimize ve kurumlarımıza da ev ödevleri verdik. Aklın ve bilimin yol göstericiliğinde İstanbul için çalışmalarımızı yaptık. Ve sonuç olarak; 4 amaç, 34 hedef ve 454 eylemden oluşan İl Afet Risk Azaltma Planımızı başarıyla uygulamaya başladık" dedi. Vali Yerlikaya şöyle devam etti: "Hedefimiz; İstanbul'umuzun karşılaşabileceği tüm afet risklerini en aza indirmek, Bu şehirde daha güvenli bir yaşam oluşturmak. İRAP'ın şehrimiz için hazırlanmış en önemli çalışmalardan biri olduğu bilinciyle, planın bizlere yüklemiş olduğu sorumlulukları, hukuki ve vicdanlı sorumlulukları yerine getirmek."

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Hedef, tüm afet risklerini en aza indirmek
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