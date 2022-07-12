Hedefim Sensin konusu ve oyuncu kadrosu: Hedefim Sensin filmi nerede ve ne zaman, kaç yılında çekildi?

Senaristliğini ve başrolünü Ata Demirer'in üstlendiği Hedefim Sensin filmi, bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak. Yönetmenliğini Kıvanç Boruönü'nün üstlendiği komedi türündeki film, çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan'ın hikayesini ele alıyor. Filmi ilk kez izleyecek olanlar ise ''Hedefim Sensin konusu nedir, oyuncuları kimler?'' sorularına yanıt arıyor. Peki Hedefim Sensin filmi nerede ve ne zaman, kaç yılında çekildi? İşte Hedefim Sensin konusu ve oyuncu kadrosu!
HEDEFİM SENSİN FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?
Türk sinemasının yerli komedi türündeki başarılı yapımlarından olan 2018 yılı yapımı Hedefim Sensin filminin çekimleri; İstanbul'un bazı semtlerinde ve Çanakkale Gökçeada'da yapılmıştır.
HEDEFİM SENSİN FİLMİ KONUSU
Hedefim Sensin, çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan'ın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Zekeriya Taştan, İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlar. Oldukça geveze bir adam olan Zekeriya'nın başına ne gelirse çenesinden gelir. Bir gün konuşmaması gereken bir yerde ve zamanda yine kendisini tutamaz. Ama bu sefer başına büyük bir dert alır ve İstanbul'u terk etmek zorunda kalır. Artık onun yeni yuvası ilk defa ayak bastığı Gökçeada olur. Burası Zekeriya'nın hayatı için adeta bir dönüm noktası olur. Gökçeada'ya gelmesi ile hayatı değişen sadece Zekeriya değildir. Onun gelişi ile birlikte Hafize'nin, Leyla'nın ve Yarım Hasan'ın hayatı da bambaşka bir hal alır.