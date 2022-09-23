Hedefiniz her zaman büyük olmalı

Sporculara hedeflerinin her zaman büyük tutmaları tavsiyelerinde bulunan Müftü Taşcı, "Bir şeyi başarmak, onu ne kadar istediğinizle orantılıdır. Bu nedenle her zaman hedeflerinizi büyük tutup onu başarmak için elinizden gelen çabayı göstermelisiniz. Gençlerimize kıymet verdikçe onların neleri başarabileceğini hep birlikte gördük. Elbette ki bununla yetinmeyeceğiz. Adana adına daha fazlasını kazanmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Milli sporcu Florya Tuğba Kaçar, mevcut durumdaki ve açılacak olan Kuran Kurslarında öğretim gören çocuklara sportif faaliyetler alanında elinden gelen desteği vereceğini söyledi. Daha sonra başarılı sporcular, Adana Müftü Yardımcısı Yusuf Dikmeni ziyaret ettiler. Ziyaret, Çeşitli spor dallarında gerçekleştirilen Avrupa ve Türkiye Şampiyonalarında dereceye giren sporcuların, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.