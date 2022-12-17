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Giriş Tarihi: 18.12.2022

Hedefleri TEKNOFEST

Hedefleri TEKNOFEST
Sanayı kenti Kocaeli'de, bilgi teknolojisi ve yazılım alanında nitelikli personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 294 okulda robotik kodlama atölyesi kuruldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020'de başlatılan Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri Projesi (KODELİ) kapsamında okullarda açılan atölyelerde, bilgi teknolojisi ve yazılım alanında yetenekli öğrenciler keşfediliyor. Yaygın Eğitim Şube Müdürü Şenol Pekgöz, Kocaeli'de geleceğin yazılımcılarını yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bilişim teknolojileri öğretmeni İnan Özgün Şahin de belediyenin, yaklaşık 10 yıldır yaptıkları çalışmalara destek verdiğini belirtti. 11'inci sınıf öğrencisi Esma Çelik ise "Atölyede kendimize bir şeyler katabiliyoruz. Gerçekten büyük bir katkısı oluyor. TEKNOFEST'e katılmak için bir proje üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu. Muhammed Emin Taşdelen de, TEKNOFEST yarışmasına katılmak için İHA geliştirmeye çalıştıklarını anlattı. AA

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Hedefleri TEKNOFEST
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