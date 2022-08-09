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Giriş Tarihi: 9.8.2022 14:18

Hedefteki Adam oyuncuları ve konusu: Hedefteki Adam IMDB puanı kaç, nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Hedefteki Adam bu akşam Show TV ekranlarında olacak. Roger Donaldson’ın başrolünde olduğu, Bill Granger’ın There Are No Spies adlı kitabından uyarlanma film, seyirciler tarafından merak ediliyor. Özellikle Hedefteki Adam oyuncuları ve konusu sıklıkla araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, Hedefteki Adam nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Hedefteki Adam oyuncuları ve konusu!

Hedefteki Adam oyuncuları ve konusu: Hedefteki Adam IMDB puanı kaç, nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Hedefteki Adam oyuncuları ve konusu, filmseverler tarafından bugün araştırılıyor. 9 Ağustos 2022 akşamı Show TV ekranlarında yayına giren Hedefteki Adam IMDB puanı kaç, nerede çekildi gibi konular tartışma konusu haline geldi. Peki, Hedefteki Adam oyuncuları ve konusu ne? İşte detaylar!

HEDEFTEKİ ADAM KONUSU

Başarısız bir davanın ardından işinden ayrılan emekli bir CIA ajanı olan Devereaux (Pierce Brosnan), çok özel bir görev için tekrar göreve çağrılır. Ancak bu zorlu görevde eski öğrencisi ile karşı karşıya gelecek, yüksek mevkilerdeki CIA yetkilileri ve Rusya'nın yeni seçilmiş devlet başkanını da içine alan bir komplonun ortasına düşecektir.

HEDEFTEKİ ADAM OYUNCULARI

Hedefteki Adam'ın oyuncu kadrosunda Pierce Brosnan, Luke Bracey, Olga Kurylenko, Bill Smitrovich, Amila Terzimehic ve Lazar Ristovski yer alıyor.

HEDEFTEKİ ADAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hedefteki Adam filmi Sırbistan ve Karadağ ülkelerinde çekildi.

HEDEFTEKİ ADAM IMDB PUANI KAÇ?

Hedefteki Adam IMDB puanı 6.2 olarak görülüyor.

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Hedefteki Adam oyuncuları ve konusu: Hedefteki Adam IMDB puanı kaç, nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
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