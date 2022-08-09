Hedefteki Adam oyuncuları ve konusu: Hedefteki Adam IMDB puanı kaç, nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Hedefteki Adam oyuncuları ve konusu, filmseverler tarafından bugün araştırılıyor. 9 Ağustos 2022 akşamı Show TV ekranlarında yayına giren Hedefteki Adam IMDB puanı kaç, nerede çekildi gibi konular tartışma konusu haline geldi. Peki, Hedefteki Adam oyuncuları ve konusu ne? İşte detaylar!
HEDEFTEKİ ADAM KONUSU
Başarısız bir davanın ardından işinden ayrılan emekli bir CIA ajanı olan Devereaux (Pierce Brosnan), çok özel bir görev için tekrar göreve çağrılır. Ancak bu zorlu görevde eski öğrencisi ile karşı karşıya gelecek, yüksek mevkilerdeki CIA yetkilileri ve Rusya'nın yeni seçilmiş devlet başkanını da içine alan bir komplonun ortasına düşecektir.