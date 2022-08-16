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Giriş Tarihi: 16.8.2022 11:22

Hedefteki Adam oyuncuları ve konusu: Hedefteki Adam nerede çekildi, vizyon tarihi ne, IMDB puanı kaç?

Hedefteki Adam oyuncuları ve konusu, filmseverlerin bugün uğrak sorularından birisi. 16 Ağustos 2022 tarihinde Show TV’de gösterime girecek olan Hedefteki Adam vizyon tarihi ve çekildiği yerler sürekli olarak sorulur hale geldi. Filmseverler Hedefteki Adam IMDB puanı kaç sorusunu soruyor. Peki, Hedefteki adam oyuncuları kim? İşte Hedefteki adam konusu ve oyuncu kadrosu

Hedefteki Adam oyuncuları ve konusu: Hedefteki Adam nerede çekildi, vizyon tarihi ne, IMDB puanı kaç?

Hedefteki Adam konusu ve oyuncuları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hedefteki Adam nerede çekildi, IMDB puanı kaç soruları yöneltiliyor. Show TV ekranlarında yayına girecek olan film, aksiyon türündedir. Peki, Hedefteki Adam oyuncuları kim? İşte Hedefteki Adam konusu ve çekildiği yerler hakkında detaylar!

HEDEFTEKİ ADAM KONUSU

Başarısız bir davanın ardından işinden ayrılan emekli bir CIA ajanı olan Devereaux (Pierce Brosnan), çok özel bir görev için tekrar göreve çağrılır. Ancak bu zorlu görevde eski öğrencisi ile karşı karşıya gelecek, yüksek mevkilerdeki CIA yetkilileri ve Rusya'nın yeni seçilmiş devlet başkanını da içine alan bir komplonun ortasına düşecektir.

HEDEFTEKİ ADAM OYUNCULARI

Hedefteki Adam'ın oyuncu kadrosunda Pierce Brosnan, Luke Bracey, Olga Kurylenko, Bill Smitrovich, Amila Terzimehic ve Lazar Ristovski yer alıyor.

HEDEFTEKİ ADAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hedefteki Adam filmi Sırbistan ve Karadağ ülkelerinde çekildi.

HEDEFTEKİ ADAM IMDB PUANI KAÇ?

Hedefteki Adam IMDB puanı 6.2 olarak görülüyor.

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Hedefteki Adam oyuncuları ve konusu: Hedefteki Adam nerede çekildi, vizyon tarihi ne, IMDB puanı kaç?
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