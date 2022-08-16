Hedefteki Adam oyuncuları ve konusu: Hedefteki Adam nerede çekildi, vizyon tarihi ne, IMDB puanı kaç?

Hedefteki Adam konusu ve oyuncuları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hedefteki Adam nerede çekildi, IMDB puanı kaç soruları yöneltiliyor. Show TV ekranlarında yayına girecek olan film, aksiyon türündedir. Peki, Hedefteki Adam oyuncuları kim? İşte Hedefteki Adam konusu ve çekildiği yerler hakkında detaylar!
HEDEFTEKİ ADAM KONUSU
Başarısız bir davanın ardından işinden ayrılan emekli bir CIA ajanı olan Devereaux (Pierce Brosnan), çok özel bir görev için tekrar göreve çağrılır. Ancak bu zorlu görevde eski öğrencisi ile karşı karşıya gelecek, yüksek mevkilerdeki CIA yetkilileri ve Rusya'nın yeni seçilmiş devlet başkanını da içine alan bir komplonun ortasına düşecektir.