Hedefteki birlik başkanı Sabah’a konuştu

İddiaların aksine her şeyin usulüne göre yapıldığını söyleyen Özcan, "O dönemde hiç kimse o dükkanların yapılacağına inanmıyordu. Rica ettiler, ortak olduk. Bir zamanlar inanmadıkları, destek olmadıkları proje şimdi değere bindi. Fakat asla o paralar etmez" dedi.

Ezine'de onlarca esnafı ayağa kaldıran olay bazı esnafların kooperatif ortaklığından ihraç edilmesiyle ortaya çıkmıştı. İddiaya göre Ezine Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif yönetimi, esnafın uzun süredir hayalini kurduğu 26 bin metre kare alanda inşa edilecek ve 53 milyon liraya mal olacak küçük sanayi sitesi proje inşaatı için 168 olan ortaklık sayısını 192 kişiye çıkarmak için ortak arayışına girdi. 192 dükkanın bulunacağı, 3 yıl ödemesiz, 13 yıl taksitle ödeme opsiyonlu dükkanların satışı için ortaklar, sadece esnafların yararlanabilmesi amacıyla meslek sınırlandırma kararı aldı.

TAKSİCİ BAŞKAN, POMPA TAMİRCİSİ OLDU

İddiaya göre karara rağmen kooperatif yönetimi, aralarında karyola imalatından kaynakçıya, pompa tamirciliğinden akvaryum imalatına, 210 meslek dalıyla sınırlandırılan ortaklık yapısına esnafları ortak yapmayıp oda ve birlik başkanlarını kooperatife ortak yaptı. Yapılan incelemelerde 5 oda ve birlik başkanının başka meslek gruplarında olmasına rağmen kendilerini pompa tamircisi, dokumacı ve hediyelik eşya imalatçısı gibi göstererek vergi levhası aldığı, meslek odalarına üye olmalarının ardından kooperatife ortak oldukları ortaya çıktı.

760 BİN LİRAYA DÜKKAN

Esnaflık yapmadığı halde vergi ve oda kaydı açılarak kooperatife ortak olan 25 kişiden bazıları, bu yılın kasım ayında tamamlanması beklenen dükkanları şimdiden emlakçılar aracılığıyla yüksek rakamlara satışa çıkardı. Şuana kadar ortaklık yapısına 70 ile 100 bin lira arasında ödeme yapan ortakların dükkanları 760 bin liraya satışa çıkardıkları belirlenirken, bazılarının ise ortaklık hissesini bir kaç kez satıp alarak yüksek miktarda kar elde ettiği belirlendi.

BAŞKAN İDDAALARI REDDETTİ

Taksicilik yapmasına rağmen kooperatife pompa tamircisi olarak ortak yapıldığı ileri sürülen Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanı Ünal Özcan hakkındaki iddialarla ilgili Sabah'a konuştu. Kooperatif ortaklığının 2016 yılında başladığını belirten Başkan Özcan, " O dönemde Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi'nin başkanı Mehmet Özkan'dı. Üye sayısı da 40-50 civarındaydı. Başkah üye bulmakta zorlandığını, hayali olan projenin bir türlü hayata geçirilemediğini söyledi. Açıkçası hiç kimse o tarihte bu projeye inanmıyordu. Çanakkale, Çan ve bazı ilçelerden 20 kişi o tarihlerde kooperatife ortak yapıldı. Ben başkana destek olmak adına bu işe girdim. 2018 yılında yönetim değişti. Özer Engin başkan oldu. Projede zorunlu olarak meslek kodlarında da değişikliği gidildi. O tarihte hediyelik eşya imalatıyla ilgileniyordum. Kod değişikliğinde hediyelik eşya çıkartılınca pompa tamirciliğini vergi levhama ilave ettirdim. Tüm aidatları, katılma paylarını hepsini düzenli olarak ödedim" dedi.

"O RAKAMLAR MÜMKÜN DEĞİL"

2019 yılında projenin gerçek anlamda ete kemiğe büründüğünü ve projeye inanmayan insanların şimdilerde dedikodu yaymaya başladığını söyleyen Başkan Özcan, "Ezine Gıda OSB ile birlikte proje gerçekleşme sürecini yakaladı. İnanmayanların, destek olmayanların, burun kıvıranların hepsinin iştahı kabardı. Para etmez, iş yapmaz diyorlardı. Projenin başarısını kabullenemeyenler şimdi konuşmaya, dedikodu yapmaya başladı Bu iddialarla sanal gündem oluşturmaya çalışıyor, bunun üzerinden algı operasyonu çekiyorlar. Fakat şöyle de bir gerçek var. 760 bin lirayı duyunca benimde dünyam şaşırdı. 90ile 120 metre kare arasında değişen bu dükkanların bu rakamları etmesi mümkün değil. Bu fiyatlar nasıl ortalıkta dolaşıyor anlamış değilim. Aklım ve hafızam almıyor. Ne zaman biteceği, ara ödemeleri, ne kadara tamamlanacağı bile belli olmayan dükkanlara bu fiyatları istemeleri çok yanlış. Şuan ödediğim rakam yaklaşık 150 bin lira. Bugün ben satmaya kalksam 300 bin liraya satarım" diye konuştu.