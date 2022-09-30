Hedge Ne Demek? Borsa Terimi Olarak Hedge Etmek Nedir, Ne Anlama Gelir Ve Nasıl Yapılır?

Hedge son zamanlarda online borsa, kripto para ve Forex piyasalarında adı sıkça geçmektedir. Bazen hedge etmek bazen de hedging olarak duyduğumuz bu kelimenin anlamı merak uyandırmaktadır. Dünya genelinde kullanılan bu ekonomi terimi hedge ne demek? Hedge etmek ne demek? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz...

Hedge Ne Demek?

Hedge, İngilizcede korunma anlamına gelen 'hedg' kelimesinden türemiş bir ekonomi terimidir. Borsa ve para piyasasında ileri vadede oluşabilecek risk faktörlerine ve belirsizliklere karşı yapılan planlama işlemine hedg etmek ya da hedging ismi verilir. Özellikle ithalat ve ihracat piyasasında sıkça başvurulan hedge, ticaretçileri her türlü fiyat dalgalanması risklerinden korumayı ve zarara uğratmamayı hedefler. Hedge etmenin temel mantığını şöyle bir örnekle daha kolay açıklayabiliriz:

Genel afet sigortası ev ya da iş yeri sahibinin olası bir yangın, sel ya da deprem durumunda zarara uğramasından korunmak amacıyla yapılan bir işlemdir. Para piyasasında hedge de tam da bu örnekti amaçla var olmuştur. Hedging, ticari katılımcının oluşabilecek bütün para risklerine karşı zarara uğramaması esas amaçtır.

Hedge Etmek Nasıl Yapılır?

Hedging yani hedge etmek birçok teknikle yapılabilir, hedge etmek teknikleri çoğunlukla türevler olarak bilinen finansal araçların kullanımını kapsar. En çok tercih edilen türevlerden ikisi opsiyonlar ve vadeli işlemlerdir. Hedging teknikleriyle olası zararın tamamını ne yazık ki kurtarmaz ama en aza indirmeyi hedefler. Örneğin bir yatırımcı, aynı ya da benzer ürünü farklı piyasalarda eş zamanlı satarak risk faktörlerini azaltabilir, buna hedge etmek denir. Bu yöntemle zararın tamamı engellenemez sadece aza indirilir.