Hediye çaydanlık başına iş açtı: Evini satmak isterken neye uğradığını şaşırdı!





Evini satmak isterken başına gelmeyen kalmayan Mehmet Kaya, şunları söyledi: İlanı görerek bizimle iletişime geçen kişiyle 480 bin lira'ya anlaştık. Şahıs beni çok sevdiğini ve eşime çaydanlık hediye göndereceğini söyledi. Biz de kıramadık. Sahte kargocuyla kapımıza gelen çaydanlığı teslim almak için kağıda imza attık meğerse biz 189 bin liralık senede imza atmışız.