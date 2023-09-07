Hediye çaydanlık başına iş açtı: Evini satmak isterken neye uğradığını şaşırdı!

İstanbul Ümraniye'de yaşayan 75 yaşındaki Mehmet Kaya, evini satmak istedi. Bir internet sitesine ilan verdi. İddiaya göre ilanı gören bir kişi, evi satın almak istedi. Hatta Mehmet Kaya'ya da hediye çaydanlık gönderdi.
Kargocudan çaydanlığı alan ve verilen kağıda imza atan Mehmet Kaya'nın hayatı değişti. Sahte kargocunun uzattığı kağıtla evini kaybeden Kaya, hemen polise gitti. Yapılan incelemede, o kağıdın senet olduğu belirlendi.
Evini satmak isterken başına gelmeyen kalmayan Mehmet Kaya, şunları söyledi: İlanı görerek bizimle iletişime geçen kişiyle 480 bin lira'ya anlaştık. Şahıs beni çok sevdiğini ve eşime çaydanlık hediye göndereceğini söyledi. Biz de kıramadık. Sahte kargocuyla kapımıza gelen çaydanlığı teslim almak için kağıda imza attık meğerse biz 189 bin liralık senede imza atmışız.
Konuyu mahkemeye taşıdık, 10. yılın sonunda kazandık ancak hala evimizin tapusunu alamadık. Senetlere imza atarak borçlandırıldığım için o dönemde evimin tapusu karşı tarafa geçmişti. Tüm davaları kazanmış olmama rağmen tapumu hala alamadım. Tapumun geri verilmesini istiyorum. Bu olay sonrası 48 yıllık evim elimden gitti. Tüm birikimim bu 10 yıllık süreçteki davada masraflara gitti. Sağlığımı kaybettim. 48 yıllık evimi geri istiyorum" diyerek feryat etti.