Hediye parfüm için katletmişler

İstanbul Kartal'da kayınpederi Galip Gülistan tarafından 26 Ocak günü başına iki el ateş edilerek öldürülen ancak töre cinayetine kurban gittiği anlaşılan Safura Gülistan'ın ölümüne ilişkin savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede ifadesi yer alan Safura'nın eşi Abdurrahman Gülistan, olaydan kısa süre önce eşinin başka bir adamla mesajlaştığını ancak barıştıklarını, sonrasında evlerine eşi adına hediye parfüm geldiğini söyledi.Başına gelecekleri adeta hisseden talihsiz kadının yakınlarına, "Beni öldürecekler, yaşatmayacaklar" dediği de ortaya çıkan soruşturmada savcılık, Safura Gülistan'ın 'töre gereği' öldürülmesine yönelik, "Evine gelen parfüm hediyesi, aile içerisinde ciddi bir öfke ve kızgınlık oluşturdu. Aile meclisi toplanarak infazına karar verdi" tespitinde bulundu.Safura Gülistan'ın üzerinden 100 lira ve ablasına ait telefon numarasının bulunduğu kâğıdı sakladığını aktaran savcılık, kayınpederi, eşi, kayınvalidesi, kayınbiraderleri ve amca çocuklarının aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 7 aile bireyinin "töre saiki ile tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.