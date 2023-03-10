Heimlich manevrasıyla 2 yaşındaki çocuğu kurtardı

Olay Kocaeli'nin Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eczaneye alışverişe gelen anne ile yaşındaki çocuğu korku dolu anlar yaşadı. Yediği şeker soluk borusuna kaçan çocuk bir süre nefes alamadı. Çocuğunun boğazına şeker kaçması sonrası telaşlanan annenin yardımına eczacı Selin Dilara Şenol yetişti. Eczacı Şenol, çocuğu alıp 'Heimlich' manevrası yaptı. Çocuğun nefes borusunda kalan yiyecek çıkınca, minik çocuk nefes almaya başladı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar ise kameraya yansıdı.