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Giriş Tarihi: 10.3.2023 17:50 Son Güncelleme: 10.3.2023 17:54

Heimlich manevrasıyla 2 yaşındaki çocuğu kurtardı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde eczacı Selin Dilara Şenol boğazına yiyecek kaçan küçük çocuğu Heimlich manevarsıyla hayata döndürdü. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda eczacının soğukkanlılığı hayat kurtardı

ABBAS ÇAKAR
Heimlich manevrasıyla 2 yaşındaki çocuğu kurtardı

Olay Kocaeli'nin Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eczaneye alışverişe gelen anne ile yaşındaki çocuğu korku dolu anlar yaşadı. Yediği şeker soluk borusuna kaçan çocuk bir süre nefes alamadı. Çocuğunun boğazına şeker kaçması sonrası telaşlanan annenin yardımına eczacı Selin Dilara Şenol yetişti. Eczacı Şenol, çocuğu alıp 'Heimlich' manevrası yaptı. Çocuğun nefes borusunda kalan yiyecek çıkınca, minik çocuk nefes almaya başladı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar ise kameraya yansıdı.

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Heimlich manevrasıyla 2 yaşındaki çocuğu kurtardı
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