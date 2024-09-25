Helal olsun Ahmet ! Yolda bulduğu altını polise teslim etti

Ayıntap Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Ahmet Okçu, dolmuştan inip evine giderken içinde 435 bin TL değerinde altın bulunan bir cüzdan gördü. 112 Acil'i arayan Okçu, durumu anlatarak altınları gelen polise teslim etti. Altınlar, bir gün sonra sahibine teslim edilirken, olayı duyan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, okulu ziyaret ederek Ahmet Okçu'yu duyarlı davranışı nedeniyle tebrik etti.

Bir süre öğrencilerle sohbet ederek Ahmet'in yaptığı güzel davranışı anlatan Vali Çeber, Burada edindiğiniz tüm akademik başarıların da üstünde önemli bir kavram var, o da Ahmet kardeşimizin yaptığı bu güzel davranış. Bu davranış tüm akademik başarıların da üstündedir" dedi.

Duyarlı öğrenci ise, "Ben insanlık görevimi yaptım. Benimle alay eden de oldu ama ben doğru bildiğim şeyi yaptım" diye konuştu.