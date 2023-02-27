Helal olsun Ayşe nineye

Konya'nın Seydişehir Üçkaraviran Kooperatifi tarafından, Ortakaraviran Mahallesinde kadınlar tarafından depremzedeler yararına kermes düzenlendi. Kermesi duyan görme engelli Ayşe Erdemir yıllardır sahibi olduğu altın yüzüğünü depremzedeler yararına kermese bağışladı. Biran olsun tereddüt etmediğini belirten Erdemir, "Onların benden daha çok ihtiyacı var. Helali hoş olsun. İnşallah benimde bir katkım olur" dedi.

Kermesi ziyaret eden Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin de Ayşe Erdemir'in yaptığı bağışı duyar duymaz Ortakaravin'daki evini ziyarete gitti. Kaymakam Pişkin "Ayşe Erdemir ninenin bugün kendisini ziyaret ederek elini öptüm, hayır duasını aldım. Rabbim cennetiyle mükâfatlandırsın inşallah" diye konuştu.