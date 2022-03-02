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Giriş Tarihi: 3.3.2022

Helal olsun sana Azra

Helal olsun sana Azra

Hollanda’da, kendi yapıp sattığı bileklik ve anahtarlıklardan elde ettiği gelirle Afrika ülkesi Çad’da su kuyusu açtıran 10 yaşındaki Azra Serdan, devlet nişanıyla ödüllendirildi

Türk kızı Azra, Hollandalıların gönlünü fethetti... Hollanda'nın Maastricht kentinde annesi Emel Serdan, babası Ali Paşa Serdan ve erkek kardeşleri ile yaşayan Azra Serdan (10), harçlıklarını biriktirerek aldığı malzemelerle bileklik ve anahtarlık yaptı. El emeği ürünlerini satan Azra, biriktirdiği 1600 euro ile insani yardım derneği aracılığı ile Çad'da su kuyusu açtırdı. Maastricht Belediyesi tarafından devlet nişanı ile ödüllendirilen Azra Serdan, Hollanda'daki ulusal televizyon kanallarına da konuk olarak ödüllere layık görüldü.



'YARDIMIN AZI ÇOĞU OLMAZ'
İzlediği belgesellerde Afrika'da su kıtlığı olduğunu öğrenip bu duruma çok üzülen Azra, yaptığı anahtarlık ve bileklikleri hem çevresine sattı hem de internet üzerinden satışa çıkardı. 400'den fazla bileklik ve anahtarlık yapıp satarak toplamda 1600 euro biriktiren Azra Serdan, Afrikalı çocuklar için su kuyusu açtırdı. Kuyunun üzerine kendi isminin yanı sıra 17 yaşında vefat eden teyzesi Zehra Başkaya'nın ismini de yazdıran Azra'nın örnek davranışı, Hollanda'da büyük takdir gördü. Devlet nişanı alıp ulusal televizyon kanallarına konuk olan Azra, "Yardımın azı veya çoğu olmaz. Tüm yardımlar dünyayı güzelleştirecektir. Birbirimizi hep sevip değer verelim" dedi.

EN BAŞARILI PROJE
Azra Serdan, Hollanda'da devlet nişanı ile ödüllendirilmenin kendisi için çok özel olduğunu ifade ederek, "Etrafımıza ne kadar fazla yardım edersek dünyayı o kadar fazla güzelleştirebiliriz. Ayrıca Hollanda'daki bir televizyon kanalında, birçok ünlü ismin de katıldığı ve seyirciler tarafından oylanarak birincinin belli olduğu programda, en başarılı proje benimki seçildi. İleride de bu tür etkinlikleri yapmayı sürdüreceğim" diye konuştu. İHA

'GURUR DUYUYORUZ'
AZRA'NIN annesi Emel Serdan, ailesi olarak kızlarıyla gurur duyduklarını belirtti. Anne Serdan, "Azra'nın davranışları birçok çocuğa ilham kaynağı oldu, bundan dolayı ayrıca mutluyuz. Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz" ifadelerini kullandı.

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Helal olsun sana Azra
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