Helal olsun sana Bekir! Çocukların kırtasiye ihtiyaçları Bekir ağabeylerinden

Gaziantep'te doğup büyüyen Bekir Turan, yıllardır birçok yardım kuruluşunda gönüllü olarak yer aldı. 3 yıl önce ihtiyaç sahiplerine yardım edebilmek için memleketinde İnfak Yolu Uluslararası İnsani Yardım Derneği'ni kurdu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden bu yıl mezun olan Turan, hem okudu hem de yardım çalışmalarını sürdürdü. Okulunun bitmesi ise kendini tamamen derneğe veren Turan, başta depremzede ve yetimler olmak üzere birçok kişiye gıda, kırtasiye, ev eşyası ve kira desteği gibi yardımları ulaştıran Turan, bunu yaparken de yüzünden gülücükler hiç eksik olmuyor.

BEKİR AĞABEYLERİ HER ZAMAN YANLARINDA

Bekir Turan, Gaziantep'teki yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Okulların açılmasına az bir süre kala Turan, hayırseverlerin destekleri ile alınan okul çantası ve kırtasiye malzemelerini ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtmaya devam ediyor. 500'den fazla çocuğun kırtasiye malzemelerini dağıttıklarını belirten Turan, bunun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Çocukların mutluluğunun hapa biçilemez olduğuna dikkat çeken Bekir Turan, "Kardeşlerimizin okullarına eski çantaları veya eksik malzemelerle gitmesini istemedik.

Hayırseverlerin de destekleri ile aldığımız kırtasiye malzemelerini ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaştırıyoruz. O çocukların yüzündeki tebessüm paha biçilemez. Bize öyle bir sarılıyorlar ki sanki en büyük hayallerini gerçekleştirmişiz gibi. Bizim için belki küçük bir hediye ama onlar için çok önemli şeyler. Onlar birçok insanın kıymetini bilmediği şeylerin kıymetini fazlasıyla biliyor. Ben Bekir ağabeyleri olarak hem onların yanında olmaya devam edeceğim" dedi.