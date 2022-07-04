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Giriş Tarihi: 4.7.2022

Helal olsun sana Berat! Duyamadı, konuşamadı, yılmadı, şampiyon oldu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Helal olsun sana Berat! Duyamadı, konuşamadı, yılmadı, şampiyon oldu

Berat ,15 yıl önce işitme engelli olarak dünyaya geldi. Ailesi onu tedavi ettirmek için tarla sattı, şehir değiştirdi. Beynini çip takılan Berat önce tekvandoya sonra konuşmaya başladı. 5 yılda Türkiye şampiyonu olan Berat’ın yeni hedefi olimpiyatlar...

Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesi'ne bağlı Kazandere köyünde yaşayan Bektaş ailesinin çocukları Berat işitme engelli olarak dünyaya geldi. Hem duyamayan hem konuşamayan Berat'ın tedavisi için Sürmeli ve Dürdane Bektaş çifti tarlalarını satarak Kayseri'ye yerleşti. Beynine ameliyatla çip takılan Berat'ın işitme cihazı parasının yarısını aile yarısını devlet karşıladı. Ancak duymaya başlasa da konuşmayan Berat'ın hayatı tekvando sporuna başlamasıyla değişti. Tekvando Milli Takımı Antrenörü Yavuz Sayan'la halk eğitim merkezinde tesadüfen karşılaşan Berat milli takıma girdikten sonra konuşmaya başladı. 5 yılda 6 kez Türkiye şampiyonu olarak bir ilke imza atan Berat uluslararası yarışmalarda da dereceler kazandı.



'EN ETKİLİ İLAÇ SPORMUŞ'
Baba Sürmeli Bektaş: Yavuz hoca Berat'ı tekvando takımına aldı. Kendi evladı gibi bağrına bastı. Oğlum tekvando sayesinde konuşmaya başladı. Daha sonra 6 kez Türkiye şampiyonu oldu. Meğer en etkili ilaç spormuş. Biz bunu anladık.
Anne Dürdane Bektaş: Oğlum tekvando sayesinde özgüven sağladı ve sosyalleşti. gibi çocukları olan aileler çocuklarını kesinlikle spora göndersin. Çünkü spor en iyi sosyalleşme ve özgüven kazanma yeri.

KENDİSİNDEN BÜYÜKLERE KÖK SÖKTÜRÜYOR
Antrenör Yavuz Sayan: Melikgazi Belediye Spor'da görev yapıyorum. Ailesinin onay vermesinin ardından Berat'ı takıma aldım. Süreçle alâkalı hedefler koyarak antrenmanlara başladık. Çok disiplinli ve efendi bir sporcu. Berat tekvando sayesinde kısa sürede sosyalleşti ve bir baktık Berat yavaş yavaş konuşmaya başladı. Kendisinden yaşça büyüklerle yarıştığı turnuvada 3'üncülüğü kıl payı kaçırması bizi olimpiyatlar için cesaretlendirdi.

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Helal olsun sana Berat! Duyamadı, konuşamadı, yılmadı, şampiyon oldu
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