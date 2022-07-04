Helal olsun sana Berat! Duyamadı, konuşamadı, yılmadı, şampiyon oldu

Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesi'ne bağlı Kazandere köyünde yaşayan Bektaş ailesinin çocukları Berat işitme engelli olarak dünyaya geldi. Hem duyamayan hem konuşamayan Berat'ın tedavisi için Sürmeli ve Dürdane Bektaş çifti tarlalarını satarak Kayseri'ye yerleşti. Beynine ameliyatla çip takılan Berat'ın işitme cihazı parasının yarısını aile yarısını devlet karşıladı. Ancak duymaya başlasa da konuşmayan Berat'ın hayatı tekvando sporuna başlamasıyla değişti. Tekvando Milli Takımı Antrenörü Yavuz Sayan'la halk eğitim merkezinde tesadüfen karşılaşan Berat milli takıma girdikten sonra konuşmaya başladı. 5 yılda 6 kez Türkiye şampiyonu olarak bir ilke imza atan Berat uluslararası yarışmalarda da dereceler kazandı.Yavuz hoca Berat'ı tekvando takımına aldı. Kendi evladı gibi bağrına bastı. Oğlum tekvando sayesinde konuşmaya başladı. Daha sonra 6 kez Türkiye şampiyonu oldu. Meğer en etkili ilaç spormuş. Biz bunu anladık.Oğlum tekvando sayesinde özgüven sağladı ve sosyalleşti. gibi çocukları olan aileler çocuklarını kesinlikle spora göndersin. Çünkü spor en iyi sosyalleşme ve özgüven kazanma yeri.Melikgazi Belediye Spor'dagörev yapıyorum. Ailesinin onayvermesinin ardından Berat'ıtakıma aldım. Süreçle alâkalıhedefler koyarak antrenmanlarabaşladık. Çokdisiplinli ve efendibir sporcu.Berat tekvando sayesinde kısasürede sosyalleşti ve bir baktıkBerat yavaş yavaş konuşmayabaşladı. Kendisinden yaşçabüyüklerle yarıştığı turnuvada3'üncülüğü kıl payıkaçırması bizi olimpiyatlariçin cesaretlendirdi.