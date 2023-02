Helal olsun sana Betül hemşire

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde görev yapan hemşire Betül Aydın, 2 yıl önce 4 aylık hamileyken meme kanserine yakalandığını öğrendi. Kansere karşı verdiği büyük mücadelede gücünü karnındaki bebeğinden alan Betül hemşire gördüğü radyoterapi ve kemoterapinin ardından sağlığına kavuştu. Bebeğini bir ay erken dünyaya getiren Betül hemşire şu an görev yaptığı hastanede tedavi gören kanser hastalarına moral veriyor. Sağ göğsünde kitle hissetmesinden sonra koltukaltına yayılan kanser hücrelerinden şüphelenip doktora başvurduğunu anlat an Aydın "Üstüne basa basa söylüyorum: Erken tanı hayat kurtarır. . Çok şükür kanser sürecini 1 yılda atlattım. Geçen sene bu vakitte tedavim sonuçlandı ve bitti. Şu an yakın takipteyim. 3 ayda bir görüntülemelerle, kan tetkikleriyle olay yenilenmesin diye yakın takipte kalıyorum" dedi. İHAAYDIN "Kanseri erken fark etmiş olmam biraz işimizi kolaylaştırsa da, hamile olmam bazı sorunları beraberinde getirdi. O sürede hem anne hem kanserle mücadele eden güçlü bir kadın olarak kendime üzülmeyi bıraktım. Sadece çocuğumun sağlıklı doğabilmesi için dua etmeye başladım. Çocuğumla birlikte kırmızı kürden 4 tane aldım. Ben artık mücadelemin tek kahramanı olarak yoluma devam etmeye başladım" dedi.