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Giriş Tarihi: 1.3.2022

Helal olsun sana Makbule

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Helal olsun sana Makbule
KONYA Ereğli'de çobanlık yapan 14 yaşındaki işitme engelli Makbule Çataldaş, badmintonda art arda zaferler kazanıyor. Her gün 90 kilometre yol katederek Karaman'ın Ayrancı ilçesindeki okuluna ve antrenmanına giden Çataldaş, Kütahya'da 120 sporcunun katıldığı İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda tek bayanlarda ikinci, çiftlerde ise şampiyon oldu. Kulaklıkla az da olsa duyabilen Makbule, SABAH'a duygularını şöyle ifade etti: "Ereğli'ye taşındık. Her gün gidip-gelmesi zor oldu, yılmadım başardım. Şampiyonluklara devam edeceğim."

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Helal olsun sana Makbule
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