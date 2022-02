Helal olsun sana Ümmühan öğretmen

Yürek ısıtan kurtarma öyküsü Bursa 'nın İnegöl ilçesinde yaşandı. Beşinci Mevsim Kültür Merkezi önünde hamile bir sokak kedisi, köpeğin saldırısına uğradı. Güvenlik görevlileri, saldırıda can veren kediyi görünce, merkezde görev yapan ve hayvan sevgisiyle bilinen el sanatları öğretmeni Ümmühan Özdemir Sivas 'a haber verdi. Sivas, ölen kedinin hamile olduğunu fark edince köpeğin ağzından alarak kültür merkezindeki atölyesine götürdü. Mesai arkadaşlarının yardımıyla kedinin karnını açan Sivas, 3 yavruyu çıkarıp her birine kalp masajı yaparak hayata tutunmalarını sağladı. Yaklaşık 10 dakika süren çabanın ardından İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ne bilgi verildi. Yavrular, burada yeni doğum yapmış bir anne kedinin yanında korumaya alındı.Kurtarma operasyonu an be an merkezdeki kameralara yansıdı. Ümmühan öğretmen yavruları kurtardığı dakikaları şu sözlerle anlattı: "Bu aslında benim ilk kez yaptığım bir şey değil. Çocukluğumdan beri çok kedi köpek kurtardım. Hayvanlara elimden geldiğince yardım etmeye çalışırım. Bu olayda da acil bir karar vermek gerekiyordu. Yavrular bir iki dakika içinde nefessizlikten öleceklerdi. Veteriner çağırıp beklesek yavruları kurtaramazdık."İNEGÖL Belediye Başkanı Alper Taban, hayvansever Sivas'a teşekkür etti. Taban, "Anne kedinin öldüğünü ve hamile olduğunu fark ederek bulunduğu yerde bir operasyona girişilmesi takdire şayan bir şey. Çok ciddi bir cesaret bu" dedi.