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Giriş Tarihi: 6.2.2022

Helal olsun size

DHA
Helal olsun size
Kovid-19'la mücadele kapsamında ikinci doz aşılamada "mavi" kategoriye ulaşan Van'da, sağlıkçılar ağır kış şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor. İran sınırındaki Özalp ilçesinde de İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Dr. Ömer Dede, diyetisyen Muhammed Sadık Ocak, hemşireler Elif Arpacı, Ezgi Çekinel ve Cansu Kazıcı sınır köylerine giderek vatandaşlara aşı yaptı. Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı bölgelerde dondurucu soğuğa rağmen fedakârca çalışan ekibe mahalle sakinleri tarafından çay, ekmek ve peynir ikramında bulunuldu. Aşı ekibinde görevli hemşire Elif Arpacı "Yazın güneşte, kışın karda hiç fark etmiyor. Şartlar ne olursa olsun aşı oranını yükseltmek, toplumsal bağışıklığı artırmak için her koşulda mücadele ediyoruz. Aşı olmak istemeyenleri ikna ediyoruz" dedi.

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