Helal olsun size

Karadeniz Teknik ÜniversitesiCreatiny Su Üstü Takımı, Mersin'de düzenlenen "TEKNOFEST İnsansız Deniz Araçları Yarışması"nda fırtına gibi esti. Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Dursun Murat Sekban'ın danışmanlığını üstlendiği; Hacer Ceylan, Selin Çayır, Oğuz Mutlu, Kemal Aybars Işık, Samet Buğrahan Altay, Denizhan Şen, Şafak Şengül, Berat Keskin, Ahmet Sarı, Ceren Yedican ve Irmak Ezgi Çimen'den oluşan Creatiny Su Üstü Takımı, manuel ve otonom sürüş görevlerini başarı ile tamamlayarak TEKNOFEST İnsansız Deniz Araçları Yarışması Şampiyonu oldu.