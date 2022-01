Helal olsun size! Muhammet’e ‘can’ oldular

"DÜNYA BİR YANA MUHAMMET BİR YANA"

55 yaşındaki Canip Can, ilk zamanlar Muhammet'i alma konusunda kafasında soru işaretlerinin olduğunu söyleyerek zaman içinde Muhammet'le kurduğu bağı anlattı. Can; "Bu yaştan sonra çocuk mu bakacağım düşüncesi ile gittim. Önce çok sıcak bakmamıştım ama hanım beni ikna etti. Şimdi de dünyaları verseler Muhammet'i değişmem. O benim her şeyim oldu. Emekli oldum. 3 tane çocuk yetiştirdim. 3'ünü de okuttum. Hepsi işinde gücünde. Allah'a şükürler olsun hiç biri başımızı öne eğdirmedi. Şimdi bir evladımız daha oldu. Hayatımıza yeniden enerji geldi. Elimden tutuyor, gidiyoruz ilçede dolaşıyoruz. Muhammet'i sevmelerinden eve gelemiyoruz. Devletimiz Muhammet'in bakımı konusunda da sürekli bizimle irtibat halinde. Zaman zaman geliyorlar, durumları inceliyorlar. Kanuni olarak biz onun koruyucu ailesiyiz. Kanunların işleyişinde ne kadar süre Muhammet'in yanında durabilirsek o kadar duracağız. Herkese tavsiye ediyorum. Bu çocukların ailelere ihtiyacı var. Her şeyi devletten beklememek lazım. Bu çocuklar ülkemizin geleceği. Onları en iyi şekilde büyütebilmek için hepimizin elini taşın altına koyması gerekir" dedi.