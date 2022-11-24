Helal sana Behçet öğretmen

Trabzon'da20 yıl önce sınıf öğretmeni olarak göreve başlayan Behçet Yanılmaz'ın hayatı, otizimli öğrencisi Ufuk Şahinoğlu sayesinde değişti. Ufuk'tan etkilenen Yanılmaz, Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi'nde görev yapmak için kursa katıldı. Kursun ardından merkeze atanan Yanılmaz, bu süreç içerisinde Ufuk'u hiç yalnız bırakmadı. Akçaabat Akören köyünden Ufuk'u aracıyla alıp her gün Trabzon'daki okula götürüp getirdi. Okulun yanına 'sevimli dostlar' park alanı yapan Yanılmaz, öğrencilerin oradaki bahçede bulunan tavuk, ördek, tavşan, kedi, güvercin ve kaplumbağalarla vakit geçirmesini ve bahçedeki sebze-meyveleri keşfetmesini sağlıyor. İki otizimli öğrencisi için evlerinin yanına park da yaptıran Yanılmaz, "Onlar kanatsız melek. Nefes aldığım sürece onların yanında olacağım" diye konuştu.