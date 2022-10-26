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Giriş Tarihi: 26.10.2022

Helalleşmeye giden iki kardeş kazada can verdi

Helalleşmeye giden iki kardeş kazada can verdi
Denizli'de kalp ameliyatı olmaya hazırlanan Mustafa Demiryay (68), kardeşi Ali Demiryay (63) ile beraber akrabalarından helallik almak için otomobille yola çıktı. Ali Demiryay'ın kullandığı otomobil, Buldan ilçesi Oğuz Kavşağı'nda başka bir otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki abi kardeş ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerden önce Ali, sonrada Mustafa Demiryay kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yurtta meydana gelen diğer kazalarda da 6 kişi yaşamını yitirdi. Nevşehir'de iki ayrı kazada 2 kişi, Kocaeli'nde 1 kişi, İzmir'de 1 kişi, Kars'ta 1 kişi, İstanbul Büyükçekmece'de 1 kişi trafik canavarının kurbanı oldu.

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Helalleşmeye giden iki kardeş kazada can verdi
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