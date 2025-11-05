Helikopter ambulans Tuncay için havalandı: Motosiklet kazasında ağır yaralanmıştı!

Acı kaza, 2 Kasım Pazar günü Bayat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halindeyken kaza yapan Tuncay Kurt (17), vücuduna aldığı darbeler sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.