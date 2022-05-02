Helikopter destekli çete operasyonunda 19 kişi tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "Koyunlar Çetesi" silahlı suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon yaptı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden 300 polisin katıldığı helikopter destekli operasyonda, 35 şüpheli gözaltına alınmış, suç örgütü elebaşı C.K. polis helikopterince tespit edilerek tarlada yakalanmış, örgütün sözde yöneticilerinden biri de evde halıya sarılı saklanırken bulunmuştu.

Aramalarda ele geçirilen, 29 ruhsatsız tabanca, 7 tüfek, bin 86 fişek, çok sayıda çek, senet, tapu ile para ele geçirilmişti. İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucu deşifre edilen, "kasten öldürme", "yağma", "tefecilik", "rüşvet", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "ihaleye fesat karıştırma", "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarını işleyen "Koyunlar" isimli silahlı suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma sürürken, gözaltındaki 35 şüpheliden 32'sinin emniyetteki sorgu işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye sevk edilen 32 şüpheliden aralarında suç örgütü elebaşı C.K'nin de bulunduğu 19'u kişi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı, 13 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Polis, operasyon sırasında çete lideri C.K.'nin toprağa gömdüğü cep telefonunu ele geçirdi.