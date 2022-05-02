Haberler Yaşam Haberleri Helikopter destekli çete operasyonunda 19 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 2.5.2022 09:43 Son Güncelleme: 2.5.2022 09:58

Helikopter destekli çete operasyonunda 19 kişi tutuklandı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Helikopter destekli çete operasyonunda 19 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da, silahlı suç örgütü “Koyunlar Çetesine” yönelik düzenlenen helikopter destekli operasyonda yakalanan 35 şüpheliden 19'u tutuklanarak cezaevine konuldu. Polis, operasyon sırasında çete lideri C.K.’nin toprağa gömdüğü cep telefonunu ele geçirdi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "Koyunlar Çetesi" silahlı suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon yaptı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden 300 polisin katıldığı helikopter destekli operasyonda, 35 şüpheli gözaltına alınmış, suç örgütü elebaşı C.K. polis helikopterince tespit edilerek tarlada yakalanmış, örgütün sözde yöneticilerinden biri de evde halıya sarılı saklanırken bulunmuştu.

Aramalarda ele geçirilen, 29 ruhsatsız tabanca, 7 tüfek, bin 86 fişek, çok sayıda çek, senet, tapu ile para ele geçirilmişti. İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucu deşifre edilen, "kasten öldürme", "yağma", "tefecilik", "rüşvet", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "ihaleye fesat karıştırma", "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarını işleyen "Koyunlar" isimli silahlı suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma sürürken, gözaltındaki 35 şüpheliden 32'sinin emniyetteki sorgu işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye sevk edilen 32 şüpheliden aralarında suç örgütü elebaşı C.K'nin de bulunduğu 19'u kişi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı, 13 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Polis, operasyon sırasında çete lideri C.K.'nin toprağa gömdüğü cep telefonunu ele geçirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret 2022 ve 1 Mayıs için dikkat çeken açıklama!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan hayat pahalılığı ile mücadele mesajı: Bu kayıpların hepsini telafi edeceğiz
İBB'deki yasak aşk skandalında yeni gelişme! Eşinin kendisini amiri ile aldattığını ispat etmişti
Bombanın pimini çekti! 6’lı masayı çökerten itiraf
Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonspor paylaşımı tepki çekti! Şehit Eren Bülbül’ün fotoğrafı yerine..
Son dakika: Galatasaray, evinde şoku yaşadı! 5 gollü maçta Sivasspor geriden gelerek kazandı…
Selçuk Bayraktar paylaştı: Mini İHA’dan, Bayraktar Kızılelma'ya aile boyu bayramlaşma
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu’ndan Batı'ya Osman Kavala tepkisi: Arkasında kim var belli, argümanları ilginç
Dolandırıcıların son kurbanı hakim oldu! Suç örgütü sert kayaya çarptı
Son dakika: Türkiye'nin sınır komşusu Gürcistan'da korkutan deprem! Ermenistan da sallandı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Helikopter destekli çete operasyonunda 19 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA