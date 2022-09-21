Helikopter düştü: 2 ölü, 5 yaralı

Kastamonu'dan, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına katılmak üzere havalanan yangın söndürme helikopteri, Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. İkisi Türk 5'i Rus 7 personelin içinde bulunduğu helikopterde, 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin mühendis Aleksandr İakovlev ile teknisyen Alexey Volkov olduğu belirlendi. Türk pilot Ömer Kaan Çakır ve Orman Genel Müdürlüğü Temsilcisi Kenan Erdem ile birlikte yaralanan 3 Rus vatandaşı hastaneye kaldırıldı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.