Haberler Yaşam Haberleri Helikopter düştü: 2 ölü, 5 yaralı
Giriş Tarihi: 22.9.2022

Helikopter düştü: 2 ölü, 5 yaralı

Helikopter düştü: 2 ölü, 5 yaralı
Kastamonu'dan, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına katılmak üzere havalanan yangın söndürme helikopteri, Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. İkisi Türk 5'i Rus 7 personelin içinde bulunduğu helikopterde, 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin mühendis Aleksandr İakovlev ile teknisyen Alexey Volkov olduğu belirlendi. Türk pilot Ömer Kaan Çakır ve Orman Genel Müdürlüğü Temsilcisi Kenan Erdem ile birlikte yaralanan 3 Rus vatandaşı hastaneye kaldırıldı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması: Aralık geliyor...
SON DAKİKA: NATO'dan Rusya'nın restine rest: Putin için işler yolunda gitmiyor, nükleer savaşı kazanamaz
SON DAKİKA! Yeni TOKİ müjdesi! İndirim kampanyası geliyor: Başkan Erdoğan detayları paylaşacak!
Antalya'da üvey baba dehşeti: 14 yaşındaki çocuğu...
Eşcinsel sözde imam Ludovic-Mohamed Zahed'in İstanbul'daki konuşması iptal edildi
MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 21 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte MasterChef potaya giren isimler!
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden BM Genel Kurulu'nda konuştu: Rusya'yı kimse tehdit etmiyor
Son dakika: Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor: Artık zorunlu hale getirildi
Son dakika! Çekiçli cinayetin zanlısı: Amacım öldürmek değil, ağzını kırmaktı
Tunç Soyer’i eleştirdi, görevden alındı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Helikopter düştü: 2 ölü, 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA