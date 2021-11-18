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Giriş Tarihi: 19.11.2021

Helikopter kazasında pilota dava açıldı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Helikopter kazasında pilota dava açıldı
Bostancı'da 6 Eylül 2018'de Ünver Havacılık'a ait helikopter, Kartal'dan Büyükçekmece'ye hareket halindeyken bilinmeyen bir nedenle denize çakıldı. Kazada işadamı Halil İbrahim Ünver hayatını kaybederken pilot İsmet Özgür yaralandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 3 yıl süren soruşturması sonucunda dava açıldı. Savcı, pilot Özgür'ün kazada kusurunun olduğunu ifade ederek 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini talep etti. Hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. S

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Helikopter kazasında pilota dava açıldı
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