Helikopter kazasında pilota dava açıldı

Bostancı'da 6 Eylül 2018'de Ünver Havacılık'a ait helikopter, Kartal'dan Büyükçekmece'ye hareket halindeyken bilinmeyen bir nedenle denize çakıldı. Kazada işadamı Halil İbrahim Ünver hayatını kaybederken pilot İsmet Özgür yaralandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 3 yıl süren soruşturması sonucunda dava açıldı. Savcı, pilot Özgür'ün kazada kusurunun olduğunu ifade ederek 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini talep etti. Hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. S