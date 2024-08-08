Helikopterin enkazı, JAK ve SAK Timleri tarafından sudan çıkarıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde 5 gün önce orman yangınına müdahale etmek için baraj gölünden su aldığı esnada kaza kırıma uğrayarak göle düşen Rus menşeili Mi 8 tipi helikopterin enkazı, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Helikopter enkazının Rus mürettebatın ve şirketin kontrolünde parçalara ayrılacağı ve inceleme için önce Ankara'ya, ardından Rusya'ya gönderileceği öğrenildi.

MÜRETTEBAT KURTARILDI

Kaza, 2 Ağustos'ta Adana'nın Kozan ilçesinde meydana geldi. Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangınına müdahale için Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Barajı'ndan su almaya çalışan Rus menşeili Mi 8 tipi helikopter, kaza kırıma uğrayarak baraj gölüne düştü. Kazada helikopter içinde bulunan 3'ü Rus 2 Türk mürettebatın kurtarıldı. Düşen helikopterin baraj gölünden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

5 GÜN SONRA GÖLDEN ÇIKARILDI

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) ekiplerinden oluşan 20 kişilik ekip, balon sistemiyle helikopterin enkazını 40 metreden su yüzeyine yükseltti. Botların yardımıyla 5 kilometre sürüklenerek baraj kıyısına getirilen helikopter enkazı, 200 tonluk vinç yardımıyla ters bir şekilde baraj göletlinden çıkarılarak karaya alındı. Helikopterden sağ kurulan mürettebat jandarma ekiplerinin çalışmalarını yerinde takip etti.

RUSYA'YA GÖNDERİLECEK

Sudan çıkarılan helikopterin pervanelerinin kırıldığı ve gövdesinin hasar aldığı görülürdü. Vinçle tıra yüklenen helikopterin enkazının Rus mürettebatın ve şirketin kontrolünde parçalara ayrılacağı ve inceleme için önce Ankara'ya, ardından Rusya'ya gönderileceği öğrenildi.