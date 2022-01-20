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Giriş Tarihi: 20.1.2022 12:54 Son Güncelleme: 20.1.2022 13:00

Helikopterle kurtarılan Baraa bebeğin babası: Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Helikopterle kurtarılan Baraa bebeğin babası: Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim

Yoğun kar yağışı nedeniyle otoyolda mahsur kalan ambulanstan helikopterle alınıp Adana Şehir Hastanesi’ne götürülen 27 günlük Baraa Al Ahmet’in babası Ziyad Al Ahmet, “Türkiye Devleti’ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve doktorlara çok teşekkür ederim” dedi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan ambulanstan helikopterle alınıp Adana Şehir Hastanesi'ne götürülen 27 günlük Baraa Al Ahmet'in babası Ziyad Al Ahmet, "Türkiye Devleti'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve doktorlara çok teşekkür ederim" dedi.

HELİKOPTERLE ALINDI

Mersin'de yaşayan Suriyeli Ziyad (30) ve Rakiyeh Al Ahmet (27) çiftinin 4 çocuğunun en küçüğü olan 27 günlük Baraa Al Ahmet, metabolik hastalık nedeniyle gittiği hastaneden ambulansla Gaziantep'e sevk edildi. Baraa bebeği hastaneye ulaştırmaya çalışan ambulans, 19 Ocak Perşembe günü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Gaziantep'in Nurdağı ilçesi yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle 12 saat mahsur kaldı. Yoldaki yüzlerce araçta bulunan vatandaşları kurtarma çalışmaları yapılırken, Baraa bebek için de Adana'dan Sağlık Bakanlığı'nın ambulans helikopteri havalandı. Otoyolun yakınlarına iniş yapan helikopterdeki görevliler, minik bebeği ambulanstan alıp Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü. Baraa bebek, hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

BEBEĞİMİZLE YAKINDAN İLGİLENİLİYOR

Küçük Baraa'nın babası Ziyad Al Ahmet, 10 yıldır Türkiye'de yaşadıklarını ve Mersin'de eşiyle birlikte tarım işçiliğini yaptıklarını söyledi. Çocukları aniden rahatsızlanınca Mersin'de hastaneye götürdüklerini anlatan Ziyad Al Ahmet, "Doktorlar, bebeğimizin metabolik hastalığı olduğunu ve Gaziantep'e sevk edilmesi gerektiğini söyledi. Ambulansla giderken 12 saat mahsur kaldık. Helikopterle bebeğimizi kurtarıp Adana Şehir Hastanesi'ne getirdiler. Türkiye Devleti'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve doktorlara teşekkür ediyoruz. Burada doktorlar bebeğimizle ve bizimle yakından ilgileniyorlar. Herkesten Allah razı olsun. Bebeğimizi kurtarmak için herkes çalışıyor" dedi. Baba Ziyad Al Ahmet, otoyolda mahsur kaldıkları saatler boyunca çocukları için çok korktuklarını anlattı.

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Helikopterle kurtarılan Baraa bebeğin babası: Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim
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