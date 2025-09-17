Helyum, oksijenin yerini alırsa boğar

Düzce'de, 10 yaşındaki Muhammet Ali Günaydın'ın, uçan balonla oynarken soluduğu helyum gazından ölmesi, balonlarda kullanılan helyum tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, helyum tehlikesine karşı uyardı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Helyum zehirli değildir. Havadan çok daha hafif olması ve sürtünmesinin azlığı nedeniyle bazen astım ve KOAH hastalarında oksijenle karışık olarak tedavi amaçlı kullanılır. Ancak kendisi oksijenin yerini alırsa, boğulmaya neden olabilir.

Hafif ve sürtünmesi düşük olduğundan helyum soluyanlar konuştuklarında sesleri çok farklı ve incelmiş olarak çıkar. Bu komik bulunduğu için gençler arasında helyum çekerek tehlikeli oyunlar oynanıyor" dedi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sedat Keleş de, "Helyum gazı aşırı solunduğunda ciğerlerde oksijen alımına engel olur. Saflık derecesi yüzde 99.99'dur. Saflığı, hafif gazlarla düşürülerek kullanılabiliyor. Bu tür sahte oranlı helyum gazı vücuda zarar verebilir" diye konuştu.