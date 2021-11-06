Hem anne, hem ikizleri öldü

Konya
'nın Karapınar
ilçesinde tüp bebek tedavisi sonrası ikiz bebeklerine hamile olan Fadimeana Barutçu (24) evinde ölü olarak bulundu. Bebeklerin kurtarılması için Konya'ya sevk edilen annenin biri kız diğeri erkek bebekleri de kurtarılamadı. İşten eve dönen Amil Barutçu (28) eşinin kapıyı açmaması üzerine durumdan şüphelendi. Paniğe kapılan Amil Barutçu, hemen evin kapısını kırıp içeri girdi. İçeride 7 aylık ikizlere hamile eşini yatar vaziyette bulan Barutçu, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fadimeana Barutçu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekipler, 7 aylık olan bebeklerin kurtarılabilmesi için anneyi Konya'ya sevk etti. Konya Şehir Hastanesi'nde ameliyata alınan annenin biri kız biri erkek bebekleri de kurtarılamadı.
İSİMLERİ BİLE HAZIRDI
Fadimeana Barutçu'nun hem hamilelik öncesi, hem de hamilelik sırasında tedavi gördüğü öğrenildi. Anne Barutçu ve ikiz bebekleri ilçede kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Talihsiz kadının ikizlerine "Asel Mira" ve "Yakup Buğra" isimlerini vermeye hazırlandığı öğrenildi.