Hem bidonlarla hem şişelerle satış yapıyordu... Suçüstü yakalandı!

Sahte içki imalatı ve satışı yapan S.K. (42) suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; bidonlar içerisinde 182.5 litre sahte içki, farklı markalarda ve ölçülerde 116 dolu içki şişesi, 138 adet sahte bandrol ve etiket ele geçirildi.