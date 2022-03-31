İstanbul Polisi; gece saat 03.00 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği iki kişiyi durdurdu. Yabancı uyruklu olan şüphelilerin poşetlerinde sahte bandrollü 20 içki şişesi bulundu.
Ş.A. ve S.A. isimli şüpheliler, sahte olduğunu kabul ettikleri içkileri Sultangazi İlçesi'ne bağlı 50. Yıl Mahallesi'ndeki bir adresten aldıklarını söyledi. Söz konusu adrese operasyon yapıldı.
Yabancı uyruklu Ş.A. ve S.A. sınır dışı edildi. Gözaltına alınan S.K. ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.
Hem bidonlarla hem şişelerle satış yapıyordu... Suçüstü yakalandı! | Video