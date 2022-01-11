İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Zeytinburnu İlçesi Litros Ayvalı Dere Caddesi üzerinde "Drift" yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç sürücüsünün kimliğini tespit etti. S.S.'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Drift Yapmak" maddesine istinaden 9 bin 125 lira idari para cezası kesildi ve sürücünün sürücü belgesi 60 gün süreyle iptal edildi.
Hem ceza yedi hem aracı bağlandı! Ehliyeti de kaptırdı | Video
Sürücünün aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. S.S.'ye ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" maddesi kapsamında adli işlem yapıldı.