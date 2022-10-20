Hem CHP ilçe başkanı hem de belediye çalışanı

Geçtiğimiz günlerde CHP ilçe başkanlığının Kiraz'da düzenlediği birlik, beraberlik ve dayanışma yemeğinde mevcut ilçe gençlik kolları başkanı Serkan Barut'un eski gençlik kolları başkanı Samet Koç tarafından yumruklu saldırıya uğraması ile patlak veren skandal ilçe yönetimi tarafından görüntüleri sızdırdığı gerekçesi ile disipline sevk edilen Barut'un 30 kişi ile birlikte partiden istifası ile sonuçlanmıştı.

İDDİALAR GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Partide yaşananlar hafızalardaki tazeliğini korurken CHP Kiraz bu sefer de gündeme bomba gibi düşen bir iddia ile kent gündemine oturdu. CHP Kiraz İlçe Başkanı Yücel Çetinkaya'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU'da çalıştığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre daha önce İZSU'nun Kiraz İşletme Müdürlüğünde şef pozisyonunda görev yapan Çetinkaya'nın ilçe başkanı seçildikten sonra da İZSU'daki görevine devam ettiği öğrenildi. Zamanının büyük bölümünü ilçe başkanlığında geçirdiği iddia edilen Çetinkaya'nın düzenli olarak işe gitmediği halde İZSU'dan maaş aldığı öne sürüldü.

YUMRUKLU SALDIRGAN DA BÜYÜKŞEHİR PERSONELİ ÇIKTI!

İddialarla bunlarla da sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz ay CHP Kiraz İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği 'Birlik Beraberlik ve Dayanışma Yemeği'nde, CHP Kiraz Gençlik Kolları Başkanı Serkan Barut'a eşinin ve partili arkadaşlarının önünde yumruklu saldırı gerçekleştiren eski ilçe gençlik kolları başkanı Samet Koç'un da İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli olduğu ileri sürüldü. CHP Kiraz İlçe Yönetimindeki 3 kişinin yakınının İZSU'da çalıştığı da gelen iddialar arasında yer aldı.

İŞİMİ AKSATMIYORUM

Basına yansıyan iddialarla ilgii SABAH'a konuşan CHP Kiraz İlçe Başkanı Yücel Çetinkaya, İZSU'da çalıştığını doğruladı. İlçe başkanı seçilmeden uzun süre önce İZSU'da çalışmaya başladığını belirten Çetinkaya; "Ben yeni seçilmedim. 3 yıldır ilçe başkanlığı yapıyorum. Burası küçük yer. Herkes herkesi bilir. Ben parti çalışmalarımı daha çok akşam mesai saati sonrasına denk gelecek şekilde yapıyorum. Eğer bir milletvekili ya da üst düzey bir partili ilçemize gelip saha çalışması yapacaksa yıllık iznimi kullanıp o şekilde çalışmalara katılıyorum. Benim ne zaman işe gittiğim, ne zaman işten çıkış yaptığım kayıtlarda mevcut. İşimi dört dörtlük yapıyor, aldığım maaşın hakkını veriyorum. Bu güne kadar boğazımdan haram lokma geçmedi. Kimseden gizli saklı bir işimiz yok. Bu iddiaları ortaya atanlar hakkında yasal işlem başlattım." Diye konuştu.